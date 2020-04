López Obrador descarta desempleo masivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la crisis provocada por la parálisis impuesta para hacer frente a la pandemia vaya a provocar desempleo masivo.

Hoy, por primera vez el mandatario anticipó que aplicará diferentes medidas para apoyar al empresariado, aunque será hasta el domingo, cuando realice su mensaje de “informe” trimestral, que especifique dichas medidas, principalmente en materia de empleo.

En su conferencia de prensa matutina, expuso que en dicho mensaje dará a conocer logros y planes en materia de salud, bienestar y empleo. Luego añadió:

“Es básico lo del empleo. Van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto”.

López Obrador rechazó estar preocupado por los impactos económicos de la pandemia, como también, en otro momento de la conferencia se diría confiado en la recuperación del precio del petróleo.

Sin embargo, las acciones perfiladas para apoyo al sector empresarial se perfilaron más o menos en lo que hasta ahora ha dicho, en términos generales, excepto por agilizar la devolución del IVA.

Lo demás, fue en el mismo sentido que viene anunciando desde la primera semana de marzo cuando inició el desplome de petroprecios y la crisis internacional por la pandemia: no aumentar impuestos, no subir precio de energéticos; evitar derroche en el gasto público, no corrupción, estado de derecho y oportunidades para la inversión.

Hasta ahora, el mandatario ha reiterado que no dará beneficios fiscales a las empresas para paliar la crisis.

