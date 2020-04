Plan para enfrentar la crisis lo entiende la gente no los especialistas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los anuncios de ampliación de programas sociales y otras acciones para enfrentar la crisis económica por el coronavirus, serán entendidos por la gente aunque no los entienden “los especialistas”, justificó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La gente si va a saber de lo que estoy hablando, los especialistas no, porque están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del período neoliberal que, ya dijimos, no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema, al contrario, la agravan y profundizan la corrupción”, dijo.