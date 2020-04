Bernie Sanders anuncia el fin de su campaña y pide unirse a la de Biden

WASHINGTON (apro) – Bernie Sanders, el senador independiente por el estado de Vermont, anunció el fin de su campaña por la nominación presidencial demócrata y exhortó a unirse en torno a la del ex vicepresidente Joe Biden, para derrotar al presidente Donald Trump.

“El camino a una victoria por la nominación presidencial demócrata es virtualmente imposible”, declaró Sanders a través del mensaje que transmitió por video en redes sociales y diversas cadenas de canales de televisión en los Estados Unidos.

“Por eso, y tras una decisión muy dolorosa, anuncio la suspensión de mi campaña… si hubiera una posibilidad de triunfo no lo haría”, subrayó Sanders, quien al abandonar la contienda coloca técnicamente a Biden como el candidato presidencial por el Partido Demócrata.

Hablando directamente a los millones de sus seguidores, sobre todo a los votantes estadunidenses jóvenes e independientes, Sanders explicó que su determinación surgió de las derrotas que le asestó Biden en los comicios primarios que se realizaron antes de la pandemia del covid-19.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020