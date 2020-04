México, el segundo país con más fake news, sólo detrás de Turquía: investigador de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de enfrentar la pandemia de covid-19, “México vive la propagación de noticias falsas que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación, generando cuadros de histeria colectiva”, alertó Luis Ángel Hurtado, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Autor del estudio “Radiografía sobre la difusión de fake news en México”, que incluye el resultado de mil 593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 y 95 años, en los 32 estados del país, Ángel Hurtado reveló que México es el segundo país que más genera noticias falsas, solo detrás de Turquía.

De acuerdo con el estudio, de lo casi 82 millones de usuarios de Facebook en México, el 88% asegura haber recibido alguna vez mensajes erróneos o falsos.

En tanto, 90% de usuarios de WhatsApp e Instagram reconocieron haber recibido noticias falsas sobre el covid-19; 89% en Twitter, la red menos utilizada por los mexicanos, mientras que 83% de consumidores de YouTube reconoce que ha difundido contenido engañoso.

De acuerdo con el investigador de la UNAM, las personas que centran su atención en información falsa y no toman la debida precaución “se podrían convertir en un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que pueden derivar en crisis sanitarias y económicas”.

Y propuso cinco pasos para evitar la propagación de fake news: no creer todo lo que circula en las redes sociales; darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma, y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la certeza de la veracidad.

Pero de manera especial pidió atender solo la información de medios que refieran a las autoridades de salud, a nivel nacional e internacional, y acatar las recomendaciones que éstas emitan para evitar más contagios de coronavirus.

(Manuel Alejandro Godínez López)

Comentarios