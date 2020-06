“Pueden gritar, pero no vamos a dar un paso atrás”, dice AMLO a manifestantes en Cholula

SAN PEDRO CHOLULA, Pue. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró aquí que ni con “gritos y sombrerazos” volverán a entregarse apoyos a grupos clientelares, como Antorcha Campesina, que este miércoles lo recibió con altavoces para exigir la ayuda que les daban gobiernos anteriores.

“No hemos recibido ningún apoyo, ni por parte del gobierno estatal, ni del federal, por eso hoy nos manifestamos con justa razón”, soltó uno de los Antorchistas.

Otros más aseguraron que en Puebla cientos están muriendo de covid-19 y miles sufren por hambre y desempleo.

Pero no fue la única protesta en la gira del presidente. Trabajadores del Hospital General de Cholula y del ISSSTE se plantaron afuera del lugar donde se realizó el evento –en el exconvento de San Gabriel Arcángel– para reclamar la basificación de eventuales.

Además, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) recibieron al tabasqueño con una caravana de más de 200 carros que circuló por calles cercanas al sitio donde se desarrolló el acto oficial.

Los automovilistas, que portaban carteles con frases como: “AMLO vete ya” y “Barbosa Nadie te quiere”, se toparon en estrechas calles de Cholula con personas que, también con cartulinas en mano, manifestaban su respaldo al presidente.

Así, unos tocaban los cláxones de sus carros y gritaban: “Puebla no te quiere, Puebla no te quiere”, y los de a pie los enfrentaban con sus propios carteles donde se leía: “Fuera golpistas, ellos no son mexicanos”, “AMLO el mejor presidente”.

Y mientras en el exconvento de San Gabriel se hablaba de las inversiones, los edificios y las casas reconstruidas tras el sismo de 2017, afuera los antorchistas gritaban: “Morena decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”.

Los gritos eran tan fuertes que el presidente no pudo ignorarlos y tuvo que dar una respuesta: “Seguramente quienes nos están escuchando, viendo por este medio, están también escuchando una manifestación ¿Por qué una protesta de la organización Antorcha Campesina? Porque antes los apoyos no se entregaban de forma directa a la gente, se entregaban a organizaciones no gubernamentales y no llegaban o llegaban con moches”, apuntó.

Ahora, con la nueva estrategia de su gobierno, dijo, surgen esas protestas, pero no dará marcha atrás.

“Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados, que se creían dueños de México, que venían a saquear el país, incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes, denunciando al presidente, pero no vamos a dar un paso atrás, se acabó la corrupción. Ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con insultos, ni nada” volverán las prebendas, subrayó.

Así la caravana contra @lopezobrador_ en San Pedro Cholula #Puebla. pic.twitter.com/oJj3QEP5Qh — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 17, 2020

