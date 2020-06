Vinculan a proceso al policía acusado de la muerte de Alexander

OAXACA, Oax. (apro).- El Juez de Control de Tuxtepec vinculó a proceso al policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, S. R. R., por el asesinato del futbolista mexico-estadunidense Alexander Martínez Gómez, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Además, el Juez de Control determinó para el policía la prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para el cierre de investigación complementaria, al considerar válidos todos los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Oaxaca.

La audiencia se prolongó por casi 12 horas y luego de presentar datos de pruebas suficientes, la Fiscalía logró obtener del Juzgado de Control de Tuxtepec el auto de vinculación a proceso contra el policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa S. R. R., como probable responsable del homicidio de un adolescente de 16 años, cometido la noche del 9 de junio, en esa localidad de la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la carpeta de investigación 18130/FCUEACATLÁN/2020, el 9 de junio de 2020, alrededor de las 22:30 horas, Alexander circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento color roja en compañía de otros jóvenes sobre la carretera El Amate-Acatlán de Pérez Figueroa, en el tramo carretero Vicente Camalote –a la altura del crucero “La Cruz”- cuando la patrulla 023 de la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, que venía en sentido contrario con las luces apagadas, les cerró el paso abruptamente.

Posteriormente, de la cabina trasera de la patrulla descendió el policía municipal S. R. R., quien portaba una escopeta y realizó un disparo contra el adolescente, privándolo de la vida.

La versión de la madre

Aunque la policía municipal pretendió sembrar un arma al adolescente de 16 años para justificar la agresión, la madre del futbolista que jugaba en un equipo filial de Los Rayados del Monterrey, denunció:

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño (y) estos hijos de su puta madre se los ha truncado”.

Relató que el ataque de los ocupantes de la patrulla 023 de la policía municipal contra cuatro menores de edad ocurrió la noche del 9 de junio en la localidad de Vicente Camalote, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, donde Alexander murió y Carlos, de 15 años de edad, resultó gravemente herido.

En videos que circularon, la señora Virginia Gómez Pérez, madre de Alexander, narró desconsolada el ataque de los policías contra los menores que iban a la tienda de una gasolinera por un refresco.

“¿Por qué se meten con los niños? Mi hijo acaba de cumplir 16 años y una patrulla se le fue encima. A mi hijo me lo mataron porque yo lo vi y lo estoy viendo y no me van a dejar caer. Que todos se levanten y no se dejen porque si eso se lo hicieron a mi hijo se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes.

“Mi hijo iba con ellos dos a la gasolinera por un refresco. Me acaba de bañar, solo lo estaba esperando para comernos la pizza. Ellos no son unos delincuentes, son unos niños y como voy a creer que esos pendejos se confundan”, relató.

Carta a Murat

En una carta enviada al gobernador Alejandro Murat, la madre de Alexander narró:

“Mi hijo junto con sus amigos siempre convivían en diferentes días en casa de mi señora madre que es donde actualmente vivimos, hicieron una compra de una pizza y posteriormente salieron a realizar la compra de refrescos a los servicios de tiendas que están abiertas las 24 horas. Al no encontrar abierta ninguna en el centro, se fueron hacia la que está establecida en la gasolinera de “Servicio Maciel” que se encuentra en la misma población Vicente Camalote, a orilla del tramo carretero estatal Vicente Camalote-Cosolapa”.

Eran alrededor de las 22:00 horas y “al venir de regreso en sus motos, la policía municipal los intercepta y cierran el paso poniendo excusas que mi hijo portaba una arma de fuego y la había accionado en contra de dichos elementos, el cual repelieron la agresión, sin embargo, los amigos de mi hijo se percataron que mi hijo había caído de su moto pero nunca se imaginaron la gravedad de sus lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego que los elementos habían accionado en su contra.

“Mi hijo murió de manera instantánea ya que los impactos fueron a la altura del cráneo y no hubo más que hacer”, narró al tiempo de exigir justicia.

