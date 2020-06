Exigen auditoría a las finanzas de Morena en Jalisco por ejercicio indebido de 30 mdp

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El presidente estatal de Morena, Hugo Rodríguez, pidió a la Comisión de Honor y Justicia realizar una auditoría a las finanzas del partido por el ejercicio indebido de casi 30 millones de pesos.

Según el documento entregado a la Comisión, con fecha 14 de junio, se dispuso de 20 millones de pesos en actividades varias y compra de bienes o productos no autorizados por el presidente del partido, y “no cuentan con un contrato como se indica en el Reglamento de Fiscalización del INE”.

De acuerdo con el texto, al proveedor Luis Daniel Sánchez Ascencio se le hizo un pago de 4 millones 300 mil pesos por la adquisición de la casa sede de Morena, pero no existe un contrato de compra-venta. Además, el proveedor no está dado de alta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y se desconoce cuándo se entregará el inmueble, “ya que de manera deliberada” el secretario de Finanzas, David Cueva Villaseñor, no ha entregado la información.

A Cueva también se le señala de tomarse una atribución que no es de su competencia: autorizar que empresas privadas manejaran la comunicación del partido, no obstante que Morena tenía en nómina a cuatro personas para realizar el mismo trabajo.

Una de las empresas contratadas, de mayo a diciembre de 2019, es Nauka Comunicación Estratégica, S.C., para los servicios de comunicación digital, manejo y pauta en redes sociales. Se le pagaron de 3 millones 76 mil 900 pesos, pero no existe contrato ni autorización formal.

De esas erogaciones, Hugo Rodríguez menciona en el escrito que desde agosto a diciembre pasado se le hizo doble pago a Nauka Comunicación Estratégica.

La otra compañía contratada de agosto a noviembre de 2019 fue GOAL Mercadotecnia, para la realización de 43 videos por un costo total de 701 mil 800 pesos, de los cuales sólo “se cuenta con la evidencia física” de 12 de ellos, con baja calidad, y de ninguno se solicitó de “manera formal” la producción.

En el documento se informa que ambas empresas estarían “vinculadas de manera directa” con David Cueva y con el enlace regional de Morena, Ricardo Nogueron García.

Apunta, de igual manera, que 11 personas aparecen en la nómina, y cada mes se les paga en total 308 mil 538 pesos, no obstante que la presidencia del partido “no reconoce a ninguna” de ellas.

Entre esas personas están: Rafael Martín Olmos Cerda, Juan Pablo Casillas Rodríguez, José Luis Martín del Campo Cardona, Leonel Vega Ramírez y Dionisia Figueroa Santiago, además de Miguel Isaac Zarate Solís, Guillermo Paul Furlang Gómez, Netzahualcóyotl Patiño Gascón, José Alberto Aceves Ramírez, José de Jesús Casillas Hernández y Misaj González Becerra.

Comentarios