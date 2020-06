Jorge Castañeda desata polémica por llamar “horrorosos” a pueblos de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- El excanciller Jorge Castañeda Gutman se volvió tendencia en redes sociales por calificar de “horrorosos” a pueblos de Oaxaca, lo que desató reacciones en su contra, incluyendo la del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

Luego de tacharlo de “clasista”, “racista” e “ignorante”, diversos sectores políticos, sociales y de la población en general exigieron que el excolaborador de Vicente Fox ofrezca una disculpa pública, mientras otros se han pronunciado por que se le declare persona non grata por el agravio al pueblo de Oaxaca.

Durante el programa “La hora de Opinar” de Foro Tv con Leo Zuckermann, transmitido el pasado lunes 22, con la participación de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, los panelistas opinaron sobre la presencia de médicos cubanos en el país y el hecho de que médicos locales no quieren ir a las comunidades del país.

Castañeda mencionó el caso de su hija Javiera, quien al salir de la Facultad de Medicina la mandaron a lo que calificó como “pueblo horroroso” de Oaxaca.

“Si ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta científica, pero un pueblo con un adjetivo previo, arrabalero, adjetivo posterior, donde por cierto Héctor (Aguilar Camín) se acuerda muy bien, mi hija Xaviera cuando terminó la Facultad de Medicina en la UNAM se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco.

“Y luego, gracias a Héctor y su amistad de Diódoro (Carrasco) creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso, pero insisto, que haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Putla feliz de la vida”, comentó.

Críticas

Aunque el programa fue transmitido el lunes, el fragmento del programa comenzó a viralizarse desde el jueves en redes sociales.

De igual forma fue cuestionado el conductor Leo Zuckermann por celebrar el comentario.

“La risita burlona de @leozucherman es tan miserable como los comentarios de #LordHorroroso un asco de falsos intelectuales que solo demuestran sus miserables pensamientos. Lo que menos les importa es México y sus comunidades indígenas”, comentó @df_vargas.

Ante el ruido que generó en las redes sociales el video de estos políticos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en su cuenta de Twitter @alejandromurat le contestó al ex canciller:

“Ex canciller @JorgeGCastaneda dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”.

Defensa

Igual el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, en su cuenta de Twitter @DEELAYUUK comentó: “Putla es un pueblo maravilloso, corazón y punto de encuentro de los pueblos indígenas de la Mixteca. Ahí el Presidente @lopezobrador_ inició su gira por las regiones indígenas. Hago un llamado a @JorgeGCastaneda que pida una disculpa pública y ponga alto a sus comentarios racistas”.

A esta petición se sumó Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al comentar en su cuenta @BeatrizGM: “Me sumo. ¡Viva Putla!”.

A su vez, diputados de Morena declararon a Jorge Castañeda Gutman “Persona Non Grata para nuestro maravilloso y digno pueblo de Oaxaca”.

Mientras que en Facebook, la cuenta de Roberto Velázquez Olazabal subió una serie de fotografías de Putla de Guerrero con el comentario: “Este es el pueblo de Putla que según el borracho mediocre analista político y priista Jorge Castañeda mencionó en un programa televisivo pueblo horroroso, ignora este sujeto que en este Distrito el ilustre oaxaqueño Macedonio Alcalá compuso el himno de los oaxaqueños Dios nunca muere (sic)”.

