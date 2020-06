Padres de los 43 exigen acciones para detener a Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las acciones necesarias para detener al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

A 69 meses de la desaparición de los estudiantes, los padres y madres, sus representantes y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, llevaron a cabo una videoconferencia para exigir también al Poder Judicial actuar con “imparcialidad y sin presiones” en la resolución del juicio de amparo solicitado por Zerón de Lucio, el pasado 18 de junio.

Zerón, considerado prófugo de la justicia y quien fue visto por última vez en Canadá, es acusado por la FGR por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, en tanto que desde el 16 de marzo la Interpol giró una ficha roja para su localización y captura.

Vidulfo Rosales explicó que desde marzo que se suspendieron las reuniones de la Comisión para la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario Alejandro Encinas, ni los abogados ni los familiares han tenido mayor contacto con las autoridades.

“Desconocemos el resultado de las búsquedas y de las investigaciones y eso lacera más la vida de los padres de los 43 que hoy se encuentran en sus pueblos sin alimentación adecuada sin condiciones de salud”, dijo Rosales, al señalar que Damián Arnulfo Marcos, padre de Felipe Arnulfo Rojas, se encuentra en una situación delicada.

Rosales Sierra reprobó que hasta el momento el gobierno federal no haya tramitado adecuadamente con el gobierno de Canadá la Detención de Zerón de Lucio, quien “está solicitando amparos para eludir la acción de la justicia”.

Para el defensor, “Tomás Zerón debe comparecer ante los tribunales para aclarar la responsabilidad que tiene en la desaparición de los 43 normalistas, la manipulación que hizo de la investigación, condujo a no conocer el paradero de los muchachos, por eso exigimos al gobierno federal que acelere los procedimientos legales para detenerlo a la brevedad posible para procesarlo ante los tribunales, y al Poder Judicial que actúe con imparcialidad e independencia”.

En la conferencia virtual, Cristina Bautista, Hilda Hernández, Mario González y Clemente Rodríguez, padres y madres de estudiantes desaparecidos, se dolieron de estar aislados por el encierro a que obliga la pandemia del covid-19, y de no ser contactados por funcionarios federales para conocer los avances de las investigaciones y las búsquedas de sus hijos.

“Hoy no podemos estar en la Ciudad de México gritando y exigiendo al gobierno que nos dé razón del paradero de nuestros hijos; el año 2019 fue un año perdido, y este 2020 con la pandemia estamos tristes y desesperados por no saber cómo van las investigaciones ni que pasa con Tomás Zerón”, lamentó Bautista, madre de Benjamín Ascencio.

Bautista exigió apresurar las detenciones de Zerón y de otros funcionarios acusados, para conocer la verdad, “ya han pasado cinco años y 9 meses sin ver a los verdaderos responsables en la cárcel, y sin saber de nuestros hijos”.

Clemente Rodríguez resaltó que con el cambio de gobierno los padres y madres de los 43 normalistas tenían esperanza de llegar a la verdad, pero “estamos en las mismas, no sabemos si están investigando, si los están buscando o qué están haciendo”.

Padre de Christian Rodríguez, Clemente exigió que se castigue a más funcionarios por la desaparición de los 43, incluido al exgobernador Ángel Aguirre, así como a militares y más policías federales y municipales, así como que “se revoque el amparo para que este señor Tomás Zerón, quien debe ser juzgado y castigado”.

Mario González e Hilda Hernández, padre y madre de César Manuel González, señalaron que retomarían las calles de la Ciudad de México el próximo mes, si no se comunican las autoridades de la Secretaría de Gobernación y la FGR para informarles de los avances en el caso.

“Queremos exigirle al Poder Judicial que sea imparcial, que no se deje presionar por el poder delincuencial que representa Tomás Zerón, no puede negarle la verdad a las víctimas”, puntualizó Mario González al cuestionar por qué no se ha exigido a Canadá la extradición del exfuncionario de la extinta Procuraduría General de la República (FGR).

González exigió a la Segob retomar las reuniones de manera virtual de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial el 3 de diciembre de 2018, “para saber qué se ha hecho y hasta dónde vamos”.

Hilda Hernández lamentó que de la Segob no se haya contactado con los familiares de los jóvenes desaparecidos y sus abogados, lo que ha aumentado la incertidumbre y el dolor de los padres y madres.

“Son igual que todos, están mostrando es un desinterés, pensaron que con la pandemia nos encerrábamos y ya no es estorbábamos; ellos (los funcionarios) tienen los equipos para comunicarse y conectarse con nosotros, la pandemia no es excusa”, dijo Hernández.

Hilda Hernández señaló que, de no haber respuestas, el próximo mes “vamos a salir gritando esta pandemia no nos detiene”.

Melitón Ortega y Felipe de la Cruz, representantes de los padres, respaldaron el llamado de manifestarse públicamente el próximo mes, “con todas las precauciones” para exigir avances a las autoridades sobre las investigaciones, las acciones de búsqueda y las detenciones de los presuntos responsables.

