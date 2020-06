Semáforo naranja en la CDMX: cómo operará la reapertura

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El semáforo sanitario cambió de rojo a naranja en la capital del país. Esto significa la reapertura de algunas actividades económicas de manera paulatina y con estrictas medidas sanitarias.

Quienes reactiven sus actividades deberán registrarse obligatoriamente en el sitio web: https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

Las fechas de reactivación por actividad económica son:

Lunes 29 de junio

El comercio al menudeo deberá laborar al 30% de aforo, usando la ventilación natural o con ventilación sin recirculación de aire, filtros sanitarios, toma de temperatura, uso constante de gel antibacterial.

El horario será de 11:00 a 17:00 horas, habrá un solo sentido para la entrada y la salida, no se usarán probadores, no poner música y fomentar el pago por medios electrónicos.

En los clubes deportivos y las actividades al aire libre se recomienda realizar deportes de manera individual, procurando la sana distancia, no se pueden operar espacios comunes cerrados como áreas de pesas, de spinning, albercas techadas, salas de usos múltiples, vestidores, baños de vapor, clínicas de masajes y spas.

Quienes empleen a trabajadoras domésticas deberán proporcionarles cubrebocas, caretas y lentes para sus traslados, proporcionarles todos los materiales necesarios para limpieza y sanitización y mantener la sana distancia.

Martes 30 de junio

Se pondrá en marcha el programa especial del Centro Histórico para la reapertura de las calles.

Miércoles 1 de julio

Restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. No se deberá poner música, debido a que orilla a los comensales a hablar más fuerte o incluso gritar, lo cual produce más gotas de saliva que son la principal fuente de contagio de covid-19.

Los meseros deberán usar, de manera obligatoria, cubrebocas y careta, los manteles y servilletas deberán cambiarse después de cada servicio, las mesas se colocarán a 1.5 metros de distancia, en forma de zig-zag o, en su defecto, colocar barreras físicas.

Está prohibido fumar, incluso en las áreas destinadas para fumadores. No se deberán usar menús impresos o individuales, únicamente pizarrones, tableros en la pared y menús electrónicos. Se recomienda el uso constante de gel y promover el pago electrónico.

Los restaurantes no podrán operar después de las 10:00 pm, los establecimientos con giro de venta de alimentos deberán registrarse en el sitio web: https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias (el registro es gratuito y de resolución inmediata) y esta medida es temporal hasta llegar al semáforo verde.

La idea de “Fomentar la Ciudad al Aire Libre” consiste en permitir que se coloquen mesas y sillas en calles, banquetas o estacionamientos para el consumo de alimentos. Quienes opten por esta opción podrán tener el 40% de aforo, para ello se podrán cerrar calles o carriles para no entorpecer el flujo peatonal.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicará el lunes 29 de junio los lineamientos específicos por tipo de banqueta y calle.

Jueves 2 de julio

Tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, los cuales operarán hasta las 16:00 horas y deberán tener un solo sentido para la entrada y saluda. Los puestos deben instalarse a una distancia de 1.5 metros, realizar limpieza y desinfección con una solución clorina y los comerciantes deberán usar el equipo de protección. Deberán colocar filtros sanitarios y cumplir con los lineamientos generados por alcaldía.

Las actividades del semáforo naranja deberán cumplir con estrictas medidas sanitarias. Se harán verificaciones del cumplimiento de estas medidas. En caso de que los negocios, sectores y/o industrias no cumplan con ellas al momento de la verificación, recibirán una primera advertencia. Si continúan sin cumplir recibirán una sanción y serán clausurados aquellos que, después de la advertencia y la sanción, continúen sin cumplir. Todas las actividades operarán al 30%

Viernes 3 de julio

Estéticas, peluquerías y salones de belleza (solo con citas) y sin superar el 30% de aforo, en horarios de 11:00 a 17:00 horas. Se deberá procurar evitar la interacción cara a cara y el inmobiliario debe respetar la distancia de 1.5 metros y ubicado en forma de zig-zag.

Los clientes no deberán permanecer en el establecimiento por más de una hora y deberán seguir las reglas para los comercios o restaurantes en cuanto el control de salud de empleados, proveedores y clientes, así como el uso de la ventilación natural y artificial sin recirculación de aire.

Lunes 6 de julio

Tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de su capacidad.

Las 10 reglas básicas para las actividades económicas permitidas son: los empleados deberán usar, de manera obligatoria, Equipo de Protección Personal (EPP), es decir; cubrebocas y careta protectora, además de lavarse las manos con regularidad.

Se deberán instalar filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura (no mayor a 37.5° C) al ingreso del personal, proveedores y clientes. No se le permitirá la entrada a nadie por arriba de esa temperatura o si presentan síntomas.

Se deberá mantener la sana distancia a 1.5 metros entre todas las personas, trabajadores y clientes. Pondrán dispensadores de gel antibacterial y desinfección permanente de superficies y espacios comunes mediante solución de agua clorada a 440 ppm (10 mililitros de cloro comercial por cada litro de agua) y se promueve el uso de la ventilación natural, pero de no ser posible se recomienda el uso de ventiladores sin recirculación de aire al interior y un mínimo de 30% al exterior.

Si se cuenta con más de 30 trabajadores deberán realizar un número de pruebas equivalente al 5% de sus empleados de forma semanal. Es obligatorio informar al Locatel sobre casos positivos y de personas con las que tuvo contacto en su lugar de trabajo. Los casos positivos se deben resguardar 15 días en sus casas y los casos sospechosos deberán resguardarse en sus casas hasta recibir un diagnóstico negativo y nadie puede ser despedido por haberse contagiado de covid-19.

Lo que no se puede hacer

Seguirán cerrados los servicios religiosos, cines y teatros, no están permitidas reuniones de esparcimiento o recreativas, galerías, salas de conciertos, museos, parques de diversiones, corporativos y oficinas de diversos servicios, oficinas de gobierno que no dan atención al público, servicios educativos, casinos y casas de apuestas, pistas de patinaje, boliches, billares, spas, vapores, baños públicos, eventos turísticos y artísticos con público, salones de fiestas, eventos sociales y congresos, gimnasios, cantinas, bares, antros y trajineras.

Las Reglas para la Nueva Normalidad siguen siendo las mismas: si puedes quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo si se pertenece a la población vulnerable, usar siempre el cubrebocas, la sana distancia de 1.5 metros, lavarse frecuentemente las manos o usar gel antibacterial al 70% y al menor síntoma permanecer confinado y mandar un mensaje SMS al 51515. Todos los casos positivos deben llamar al Locatel y referir los datos de las personas con quienes se tuvo contacto tres días antes.

“Si regresamos a una situación donde tengamos más del 65% de ocupación hospitalaria tendremos que volver a cerrar actividades”, advirtió Sheinbaum.

