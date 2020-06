Indigna a consumidores de EU el precio del remdesivir, tratamiento para covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La farmacéutica Gilead Sciences estableció en unos 2 mil 340 dólares el precio del tratamiento con remdesivir para enfermos de covid-19 en Estados Unidos y otros países desarrollados. El costo fue calificado de “indignante” por una organización de consumidores.

Esa cantidad equivale a unos 53 mil 820 pesos si se considera una cotización del dólar de 23 pesos.

El remdesivir es un medicamento que, de acuerdo con estudios, acorta el tiempo de recuperación de enfermos de covid-19 en 31 por ciento. Esto significa que reduce a 11 días un tratamiento que habitualmente tarda 15.

Daniel O’Day, presidente de Gilead Sciences, publicó en el sitio web de la compañía una carta en la que anunció el precio y la justificación de éste.

“Remdesivir, nuestro tratamiento en investigación, es el primer antiviral que ha demostrado una mejoría del paciente en ensayos clínicos para covid-19 y no hay un manual sobre cómo ponerle precio a un nuevo medicamento en una pandemia.

“En circunstancias normales, valoraríamos un medicamento de acuerdo con el valor que proporciona. Los primeros resultados de estudios en pacientes hospitalizados con covid-19 mostraron que remdesivir acortó el tiempo de recuperación en un promedio de cuatro días.

“Tomando el ejemplo de Estados Unidos, esto resultaría en ahorros hospitalarios de aproximadamente 12 mil dólares por paciente” detalló.

“Hemos decidido cotizar remdesivir muy por debajo de este valor. Para garantizar un acceso amplio y equitativo en un momento de necesidad mundial urgente, hemos establecido un precio para los gobiernos de los países desarrollados de 390 dólares por frasco.

“Según los patrones de tratamiento actuales, se espera que la gran mayoría de los pacientes reciban un curso de tratamiento de cinco días utilizando seis frascos de remdesivir, lo que equivale a 2 mil 340 dólares por paciente”, expuso O’Day.

Para las compañías de seguros privadas de Estados Unidos, especificó, el precio será de 520 dólares por la ampolleta, esto es, 3 mil 120 dólares por tratamiento.

Peter Maybarduk, abogado del grupo de consumidores Public Citizen, calificó el precio como un escándalo, de acuerdo con información de la agencia AP.

“Remdesivir debería ser de dominio público” porque el medicamento recibió al menos 70 millones de dólares de fondos públicos para su desarrollo, dijo.

In an offensive display of hubris and disregard for the public and the pandemic, @GileadSciences has priced at thousands of dollars a drug that should be in the public domain. Gilead’s price is 10x the cost-effective price ($310) suggested by ICER (no mortality benefit) (1/4) pic.twitter.com/8dwEVgRiRb

— Peter Maybarduk (@Maybarduk) June 29, 2020