“Queremos participar, pero no se vale que sólo nos contestes por la tele”: agrupación maya a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una sarcástica misiva enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, la agrupación Chuun T’aan, conformada por mujeres y hombres mayas del estado de Yucatán, destacó que los amparos para detener las obras del Tren Maya son “las pocas rendijas que nos dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya”.

Y lanzó al mandatario: “Hemos oído que dices que somos sabios y que hay que hacer política. Pues ahora te lo escribimos de nuevo: queremos participar (…) pero no se vale que sólo nos contestes por la tele”.

En respuesta indirecta a las declaraciones de López Obrador, quien el pasado miércoles 24 afirmó que el amparo contra el Tren Maya “tiene tintes políticos”, la agrupación reviró: “Nos dices que todos somos adversarios, que somos del PAN, que leemos un diario que ni siquiera conocemos, que se llama Reforma; también dices que los que vivimos en los pueblos donde no pasará el tren no debemos de opinar, que debemos de estar ajenos a los pueblos donde sí pasará el tren… ¡Te pasas presidente!.

“Aprovechamos para explicarte que le hemos pedido al equipo Indignación de derechos humanos que te mande estas palabras a ti y a los que te acompañan en tu trabajo. Indignación hace 30 años que trabaja para nuestro pueblo. Es a este equipo al que le encomendamos que ponga los amparos y las demandas tan difíciles en esos tribunales. Son las pocas rendijas que nos dejan para defender nuestro derecho a ser pueblo maya”, abundó la agrupación.

A principios de mes, la misma organización publicó otra carta abierta a López Obrador, mientras el mandatario se encontraba en el sureste de México para dar el banderazo a las obras del Tren Maya; en esa ocasión le plantearon: “No nos gusta que ustedes decidan por nosotros, pues la decisión de poner a funcionar un tren que pase por nuestros territorios se ha tomado sin nuestro consentimiento”.

En la carta de hoy, los integrantes de la agrupación plantearon: “Hemos oído en la tele, el radio y hasta en nuestros celulares, como que nos contestabas lo que te escribimos antes. Nos pusimos el saco, dirás tú. Escuchamos lo que dices y pensamos que es bueno que ya te diste cuenta que somos mayas los que estamos tratando de hacerte pensar”.

Cuestionaron al presidente si “de verdad tienes la buena voluntad de hablar de frente a nuestro pueblo o es pura faramalla”, ya que “todo el tiempo están haciendo leyes a espaldas de nuestros pueblos, y con esas leyes que se hicieron sin que nuestro pueblo DECIDIERA, nos están jodiendo”.

También reiteraron sus reclamos ante la cuestionada consulta –que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) calificó de indígena, aunque la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló una serie de irregularidades– con la que se dio luz verde al Tren Maya.

“¿En qué te basas para decir si somos o no mayas y si estás o no en un territorio maya? Ahí está, por ejemplo, esa consulta que dicen que hiciste, tú decidiste dónde, cuándo y a quién preguntarle, nunca lo acordaste con nosotros los mayas ¿Será que así vas a hacer para decir quién es maya y quién no, qué pueblo es maya y cuál no?”.

Finalmente, criticaron el argumento según el cual el Tren Maya servirá, entre otros, para detener la tala ilegal de árboles en la selva. “Primero dicen que ya no hay selva y entonces piensan: ‘como ya no hay selva, destruyamos lo poco que queda’, en lugar de volverla a cuidar y ayudarla a que se recupere (…) dices que tú no eres igual que esos conservadores, pero igual hablas de ese tipo de progreso, como ellos hacen”.

