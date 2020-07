En el Fodepar la corrupción es de todos: Monreal

De cara al periodo extraordinario de sesiones del Congreso en el que se decidirá la permanencia de 44 fideicomisos del Ejecutivo, los líderes de Morena en el Legislativo, Ricardo Monreal y Mario Delgado, coinciden en que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) debe continuar, pero vigilado por un comité ciudadano, del cual no se han definido criterios de integración. En tanto, la Secretaría de la Función Pública no ha sancionado a los funcionarios de la Conade por los desvíos ya comprobados. Peor aún, esos servidores públicos señalados seguirán manejando el dinero del erario.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Sin importar si desaparece o no el fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el dinero público para la preparación de los deportistas mexicanos de élite seguirá siendo operado por los mismos funcionarios acusados de desviar recursos.

Esta semana, en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados (lunes 29 y martes 30), la fracción parlamentaria de Morena presentará una serie de dictámenes que se someterán a votación para determinar cuáles de los 44 fideicomisos, entre ellos el Fodepar, serán extinguidos y cuáles seguirán funcionando.

Los legisladores morenistas consideran que el Fodepar debe continuar pero con ajustes en las reglas de operación, a fin de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, aunque no tienen claro cómo lograr esto.

“El Fodepar debe pervivir con una nueva estructura, con comités de vigilancia ciudadana para que no se haga mal uso de los recursos. En el Senado, como cámara revisora, esperamos que los diputados actúen con mucha sensibilidad para que puedan eliminar del paquete de los fideicomisos oscuros el Fodepar”, dice Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas.

“El fideicomiso debe prevalecer. Este fondo ha tenido observaciones (según los resultados de las auditorías) y debe continuar, pero con mayor transparencia”, señala el diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena.

No obstante, Delgado explica que todavía existe la posibilidad de que el Fodepar desaparezca y el dinero para los deportistas mexicanos salga directamente de la Secretaría de Hacienda.

“El Fodepar es una forma de administrar los recursos. En muchos casos se ha abusado y ha sido instrumento de desvío y mal uso de recursos. La conclusión a la que vamos a llegar es si se continúa con esa figura o si mejor se transita hacia programas donde los apoyos sean más directos.

“En el tema de la fiscalización debemos movernos a que no sea a posteriori, es decir, tiempo después de que se ejerció el dinero, porque se complica fincar responsabilidades. Hacer auditorías en tiempo real evita la corrupción”, agrega Delgado.

Vigilancia ciudadana

Monreal coincide en que la clave para que continúe el Fodepar es hacer modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como a las reglas de operación, y poner candados más efectivos para que este fideicomiso ya no sea la caja chica de quien dirige la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Eso es lo que motivó al presidente (Andrés Manuel López Obrador) a plantear la extinción de los fideicomisos. Este fideicomiso del deporte en particular es sólo un ejemplo de la oscuridad, de la irregularidad y de la corrupción en la que se ha involucrado a todos. Lamentablemente, deportistas y entrenadores, por no perder sus recursos, han firmado cantidades superiores a las que reciben. Esto es una práctica cotidiana de corrupción institucionalizada”, refiere el senador.

–¿Quiénes deben integrar ese comité de vigilancia ciudadana? –se le pregunta.

–No lo sé, pero podrían ser los medallistas. Hay muchos hombres y mujeres que han dado su vida al deporte, que han sido glorias nacionales y que no se van a meter a estas alturas de su vida en asuntos de corrupción, de poner en duda su nombre. Hay muchos que podrían cubrir con ese perfil para el buen manejo de los recursos del Fodepar.

–Justamente una medallista, Ana Guevara, al frente de la Conade, ha sido señalada por malos manejos en el Fodepar. ¿No es absurdo que diga que los medallistas son quienes deben cuidar ese dinero público?

–Me deja sin respuesta. No puedo negarle que tiene indicios de veracidad. Ninguna persona por tener el carácter de medallista va acompañada de actos de honestidad. Si hay elementos (de corrupción) deben actuar los órganos de vigilancia y de procuración de justicia. Nadie debe ser impune.

“Yo, en este momento no podría convertirme en un juez o en Ministerio Público porque no tengo los elementos para acusar a Ana Guevara de ser corrupta. Creo que son más los medallistas honestos y que una golondrina no hace verano. Conozco a muchos medallistas y un gran porcentaje son gente de buen vivir que han actuado siempre con rectitud y honestidad.”

–La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ya señaló el daño patrimonial al Fodepar por 50.8 millones de pesos por un grupo de servidores públicos…

–Es un problema muy profundo. Estas redes institucionales de corrupción ya existían y han continuado. El presidente ha dado pie a que todo lo que es corrupción sea combatido. Esta no será la excepción, se lo aseguro.

Lo conozco hace 22 años y sé que no tolera la corrupción, así sea de gente muy cercana que le ha ayudado en campaña o familiares directos. Irma ha señalado que sí existen esos desvíos y que se cometieron en esta administración (la de Guevara). No van a quedar impunes.

–A pesar del señalamiento directo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la titular de la Conade no deja de levantar la mano para ser candidata al gobierno de Sonora. ¿Debe la Cuarta Transformación permitir que una persona a quien se le señala por actos de corrupción ande en campaña?

–Se tiene que aclarar su situación para participar en la elección. Internamente, en Morena existen estatutos sobre si hay actos de corrupción demostrados: si tienes sentencias por esos hechos o si fuiste inhabilitado para ser servidor público, no puedes ser candidato.

“Hay que ver si ya está la información final de la investigación. La secretaria tiene la facultad de sancionar, desde la inhabilitación hasta la devolución de los recursos, y dar parte a la Fiscalía General de la República. Esa es la conclusión de todo el proceso administrativo que está llevando a cabo la SFP y del cual la secretaria ya adelantó algunas cosas.

“Una cosa le aseguro: no habrá impunidad en el gobierno de López Obrador. Se le podrán escapar un mes, 45 días, dos meses, pero es implacable. No va a ser la excepción el deporte porque no han entendido el mensaje presidencial. Todavía está arraigada la corrupción. Yo no meto la mano al fuego por nadie porque hay actores en mandos superiores y secundarios en las dependencias federales haciendo de las suyas.”

–¿Es sensato que Ana Guevara y su equipo sigan operando el dinero del Fodepar cuando la SFP confirmó que incurrieron en actos de corrupción? –se le pregunta al diputado Mario Delgado.

–Ahí las autoridades tienen que hacer la investigación y llegar a las conclusiones. No me toca a mí decirlo; que las autoridades actúen cuando lo consideren adecuado.

–Ya pasaron más de cuatro meses desde que Irma Eréndira Sandoval confirmó el desvío de recursos y reveló que se comprobaron con documentos apócrifos y alterados…

–Desconozco el estado de la investigación. La SFP está haciendo su trabajo, hay que dejar que concluya.

Después de que por conducto de la diputada Dolores Padierna el grupo parlamentario de Morena presentó 13 iniciativas para reformar 13 leyes y abrogar una más para extinguir 44 fideicomisos, entre ellos el Fodepar, los legisladores recularon ante la ola de críticas y comenzaron un Parlamento Abierto para analizar la viabilidad de desaparecerlos o no.

En el caso del Fodepar, vía la plataforma Zoom, Mario Delgado y Ricardo Monreal se reunieron con atletas, exatletas, directivos y especialistas en deportes quienes manifestaron su preocupación por la desaparición del fideicomiso mediante el cual reciben becas y apoyos ordinarios para la compra de material deportivo y dinero para viajes a campamentos y competencias.

Ninguno de los participantes se refirió a que, con el pretexto de financiar el deporte de alto rendimiento, los distintos directores de la Conade y los servidores públicos que han administrado el Fodepar –desde 1998, cuando fue creado– han incurrido en actos de corrupción que no han sido sancionados.

En esas irregularidades han participado presidentes de federaciones deportivas, deportistas y entrenadores, quienes de forma directa o indirecta han sido cómplices, algunos con la amenaza de que si no participan en los actos ilegales les retirarán el financiamiento.

Perfiles inadecuados

En dos de las seis observaciones que el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP en la Conade realizó tras la auditoría a la Subdirección de Calidad para el Deporte, se asienta que el desvío de los recursos del Fodepar se origina en buena medida porque quienes integran su Comisión Deportiva no llenan el perfil para tomar decisiones.

La Comisión Deportiva es un órgano integrado por 11 personas que se encargan de dictaminar temas especializados en materia de alto rendimiento. Son quienes proponen el alta, baja o ajuste al monto del apoyo mensual (beca/salario) de un beneficiario del Fodepar (deportista, entrenador, médico, fisiatra, nutriólogo u otro).

Esta comisión trabaja de manera colegiada y auxilia al Comité Técnico, encargado de solicitar la liberación del dinero público al Banjército, donde se enuentra el dinero del Fodepar.

En la auditoría se detectó que cinco de esas 11 personas que cuentan con voz y voto no cumplen con los criterios de elegibilidad del Reglamento de la Comisión Deportiva, “lo cual afecta directamente en los dictámenes especializados en el ámbito del deporte de alto rendimiento repercutiendo en la mala aplicación de recursos públicos federales que han afectado de manera negativa en los fines y patrimonio del Fodepar”, se señala en la observación 1, de la cual Proceso tiene copia.

Los señalados son los técnicos responsables: Patricia Moiret Toledano y Cedillo (deportes de arte competitivo), Kinari Vicente Espejel (deportes de combate), Verónica Romero Espinoza y Adriana Briseño Yáñez (deportes de resistencia), Verónica Gómez Sánchez y María Alejandra Pimentel García (deportes de pelota y raqueta), Leydi Lizbeth Cantillo Loria (deportes de fuerza rápida) y Tania Ibeth Sierra González (deporte convencional).

Estas personas avalaron que un grupo de “entrenadores” que no cumplen el perfil fueran dados de alta en el padrón del Fodepar, a pesar de que no tienen conocimientos, experiencia, reconocimiento en el deporte de alto rendimiento ni estudios para ser considerados como tales y “simulan que dichos ‘entrenadores’ son los responsables de la preparación directa de deportistas de alto rendimiento para perfeccionar su preparación y clasificarlos a los Juegos Olímpicos de Tokyo”.

Los integrantes de la Comisión Deportiva fueron designados por el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Israel Benítez. Los dictámenes que emitieron erróneamente fueron firmados y avalados por el director de Alto Rendimiento de la Conade, Arturo Contreras, quien también funge como presidente de la Comisión Deportiva.

El OIC recomendó que Benítez sustituyera a las personas mencionadas y de manera inmediata nombrar a especialistas con preparación comprobable para dejar de dañar el patrimonio del Fodepar. De acuerdo con los resultados de la observación número 2, el monto del daño asciende a 6.4 millones de pesos.

De los 88.4 millones de pesos que al momento de hacer la auditoría estaban en el Fodepar para destinarlos al pago de entrenadores, los auditores sólo fiscalizaron una muestra de 8.6 millones, lo que significa que en 75% del dinero auditado sólo en este rubro hay irregularidades y, por lo tanto, debe ser devuelto al Fodepar.

Los auditores del OIC revisaron el alta de 30 entrenadores, 21 de los cuales no cumplen con el perfil ni comprueban los conocimientos, “lo cual pone en riesgo la salud, preparación y desarrollo integral de los deportistas y repercute en daños y perjuicios graves al Fodepar”.

En lugar de realizar actividades propias de un entrenador, las personas dadas de alta en el Fodepar en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Deportiva, el 27 de febrero de 2019, en realidad forman parte del área técnica metodológica, es decir que son quienes, a cambio del dinero que reciben mensualmente, ayudan a los funcionarios de la Conade a meter al Fodepar a personas que no cumplen los requisitos.

Los nombres de los supuestos “entrenadores” y el monto del dinero que deben devolver son: Alfredo Valdivia de Anda (237 mil pesos), Benjamín Trejo (159 mil), Juan Pedro Toledo Domínguez (394 mil), Alejandro Gutiérrez López (394 mil), Gibrahán Hernández Vicente (352 mil), Ernesto López Olivera (352 mil), Luis Enrique Muñoz Landa (257 mil), Omar González Carrasco (394 mil) y Rodolfo Ugalde Díaz (352 mil).

También deberán devolver el dinero del Fodepar Verónica Salvador Mondragón (348 mil pesos), Miguel Arturo Riancho Gómez (331 mil), Azael Martínez Hinojosa (214 mil), Jorge Ulises Reynoso Vázquez (248 mil), Mario Samuel Pérez Portillo (532 mil), Héctor Popócatl (175 mil), Alonso Cárdenas Lugo (413 mil), Eunice Romero Garibay (284 mil), Jesús Asgard Sánchez Mejorada (200 mil), Iván Rodríguez Luna (478 mil) y Yoalli Jonathan Hernández Martínez (266 mil).

Eunice Romero, quien fungió como fisiatra de Ana Guevara, tiene estudios en odontología. Juan Pedro Toledo, exvelocista sonorense y amigo de la directora de la Conade, adeuda al Fodepar más de 40 mil pesos desde 2007, cuando participó en el Campeonato Mundial de Atletismo.

Una de las fallas más graves es que los integrantes de la Comisión Deportiva no tienen personalidad jurídica y, por lo tanto, no se les pueden fincar responsabilidades por las decisiones que tomen.

Este reportaje se publicó el pasado 28 de junio en el número 2278 del semanario Proceso, en circulación

