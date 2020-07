“Dark”: Cuando la ciencia y el ocultismo se unen

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Este fin de semana se estrenó la última temporada de la serie alemana de Netflix, Dark, una historia que mezcla conceptos científicos con elementos de filosofía ocultista, thriller sobrenatural con romance y rasgos de ciencia ficción.

La serie, que transcurre entre saltos en el tiempo y mundos paralelos, fue creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, y comienza con la desaparición de un niño llamado Mikkel y el asesinato de otro pequeño con identidad desconocida, en un pueblito de Alemania, Winden, junto a una planta nuclear.

Estos eventos dejarán al descubierto la problemática y doble moral de diversas familias de esta localidad, pero también será el principio de una trama cargada de viajes en el tiempo y, de alguna manera, la puerta para el apocalipsis.

En el ojo de esta crisis se encuentra un adolescente llamado Jonas –sic– (Louis Hofmann), cuyo padre acaba de suicidarse, y Martha, su aspiración amorosa y compañera de escuela. Jonas deberá buscar respuestas relacionadas al suicidio de su padre, pero también se convertirá en pieza clave para detener el fin del mundo.

La contraparte de Jonas, Martha (Lisa Vicari), quien en la primera temporada pareciera no ser pieza importante de la historia, se irá convirtiendo en fundamental conforme avanzan los capítulos.

La realización

La complejidad de la historia va creciendo, y para la tercera temporada tenemos dos mundos paralelos con personajes de uno y otro lugar, que harán saltos en el tiempo y cuyas vidas se irán entrelazando.

Friesse describe la realización de la serie como un gran reto, y es que para que la trama saliera bien, Dark tuvo que filmarse como una película de más de 10 horas:

“Trabajarlo de esta manera tenía más lógica debido a los eventos cronológicos que se desarrollan en la historia. También por eso era escencial que un director tuviera todo el control. Es normal que episodios individuales sean dirigidos por diferenes cineastas pero aquí necesitábamos a un capitán”, a decir de Baran bo Odar.

A su vez, el productor Quirin Berg comentó:

“Dark no sólo cuenta una historia sino que también crea un mundo que se vuelve más intrigante en cada episodio. No sólo quiero saber cómo viven los personajes sino cómo se resuelven los crímenes. Quiero conocer cuál es la verdad detrás de la verdad. Dark nos atrae hacia un misterio cuyas proporciones podemos adivinar de manera gradual. Hay una dimensión narrativa que se expande de una manera tan elegante no puedes dejar ir pues estás esperando la respuesta”.

Las actuaciones

El elenco es fundamental para la exitosa realización, y es que la producción se aseguró de contratar a algunos de los mejores actores alemanes, en testimonio de los productores.

Por ejemplo, Quirin Berg dijo:

“Tenemos un elenco fantástico en relación a las relaciones familiares y las diversas líneas de tiempo. Además, es un elenco inusualmente grande, así que no fue fácil hacer el casting para hacer una buena combinación de las familias, sin mencionar que los actores son fácilmente distinguibles para que la audiencia no se pierda”.

Uno de los actores que han causado sensación es el protagonista de la historia, Louis Hofmann, quien interpreta al joven Jonas:

“Dark es fascinante porque tiene un efecto de Knock-on, y te enganchas con cada episodio. Desde que estaba leyendo el guion quería perderme en ese mundo. Todos dimos nuestro mejor esfuerzo. La serie es algo muy especial para todos los involucrados.

“Lo bueno de una historia de diez horas es que tuve la oportunidad de desarrollar mi personaje a detalle y a un ritmo lento. No tienes por qué apresurarte, tienes el tiempo de contar una historia compleja que la audiencie puede seguir my bien. Y es un trabajo muy preciso, diferente a una película”.

Hofmann declaró que trabajar con Baran bo Odar y con Jantje Friese fue muy especial:

“Son diferentes pero piensan de manera similar. Tienen una visión común, una idea común que pueden formular de manera precisa. Si yo tenía una pregunta podía ir con cualquiera de los dos. Los podías ver como un equipo. Eso hizo que todo funcionara muy bien y por eso sentía una gran confianza en el rol que estaba interpretando… Era algo muy loco porque no sólo aplicaba para mi personaje sino para todos los demás”.

Última temporada

El segmento final retoma el evento en donde una Martha de otro mundo se le aparece a Jonas poco antes de que ocurra el apocalipsis, para llevárselo a su mundo.

Y es que existe un mundo paralelo en el cual las cosas no han ocurrido de la misma manera que en el universo de Jonas; sin embargo, ambos mundos enfrentarán el apocalipsis el mismo día, y todo parece indicar que la Martha del otro mundo y Jonas serán los únicos capaces de detenerlo.

Lo anterior añade un grado extra de complejidad a la historia, pues en ese mundo también debemos familiarizarnos con otras versiones de nuestros personajes.

Esta temporada presenta diversas disertaciones filosófico-existenciales que involucran a la física cuántica y a la posibilidad de la existencia de los universos paralelos; al mismo tiempo nos muestra una visión profundamente espiritual del ser humano a través del ocultismo y la reinterpretación del mito fundacional de Adán y Eva.

Dark consta de 10 episodios, cada uno de una hora de duración, y está disponible desde el 27 de junio.

