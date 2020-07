Pese a anunciarlo, Kanye West no ha registrado su candidatura a la presidencia de EU

MADRID, Esp. (Europa Press).- La Comisión Electoral de Estados Unidos no tiene constancia de que el rapero Kanye West haya oficializado el anuncio realizado por el que presenta su candidatura a la Presidencia del país, con el supuesto respaldo económico del magnate Elon Musk y que, de confirmarse en algún momento, debería enfrentarse a numerosos obstáculos logísticos si quiere llegar a tiempo a la votación final de noviembre.

“Debemos cumplir la promesa de América confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me presento a presidente de Estados Unidos”, escribió West con el ‘hashtag’ #Vision2020. A continuación le respondía Musk. “¡Tienes mi respaldo total!”, escribió.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

