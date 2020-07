El canadiense Justin Trudeau no acudirá al encuentro entre AMLO y Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá al encuentro en Washington con el presidente Donald Trump del próximo miércoles.

A pesar de que el mandatario canadiense no asistirá, López Obrador aclaró que su vista a Estados Unidos es para dialogar con el presidente Donald Trump sobre “varios temas”, pero lo importante es celebrar el inicio del Tratado entres México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque se ha mantenido una buena relación con el gobierno estadounidense.

El pasado viernes, Trudeau dijo que su Gobierno se encuentra preocupado por los posibles aranceles que los estadounidenses propusieron recientemente sobre el aluminio y el acero, una de las razones por las que aún no había tomado una decisión de viajar a “celebrar” una cumbre sobre el tratado. También dijo que su preocupación por el covid-19 que aún afecta a los tres países es otro factor.

El presidente de México, sin hacer mención a las razones por las que el mandatario canadiense decidió no estar presente en la reunión con Trump, solo aseguró que existe una buena relación con el gobierno de Canadá y que el mandatario está invitado a asistir a México.

También, anunció que este lunes se realizará la prueba de covid-19 y que, de estar listos, mañana en la conferencia de prensa dará los resultados, pero aseguró que se encuentra bien de salud porque no ha tenido ningún tipo de síntoma.

“Me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba”.

En caso de resultar positivo, dijo que sería irresponsable viajar a los Estados Unidos. Incluso, si el protocolo del gobierno estadounidense así lo requiere, también estaría dispuesto a volverse a hacer la prueba a su llegada a aquel país.

Por otra parte, recordó que será acompañado por los titulares de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez; así como por el coordinador de Presidencia, Alfonso Romo, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos les informó que la zona de la Casa Blanca para visitantes se encuentra en “remodelación”, por lo que Washington hospedará a la comitiva mexicana en un hotel con cargo al gobierno estadounidense.

En lo que se refiere al mandatario mexicano, él decidió pernoctar en la residencia de la embajada de México en Washington.

El mandatario mexicano dijo que no dará ninguna conferencia de prensa en Estados Unidos acerca de los temas que se tratarán en la reunión con Trump y que será hasta su llegada a México cuando él lo informe.

También, señaló que no se reunirá con los migrantes mexicanos radicados en ese país, y les pidió que, de acudir, lo hagan considerando la sana distancia, evitando concentraciones y observando todos los protocolos establecidos en ese país para el covid-19.

“Les pediría, porque es voluntario, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que haya sana distancia por la pandemia, que nos cuidemos, que no se altere los protocolos, aunque sean otros allá, pero creo que es universal el que debemos cuidarnos, manteniendo una sana distancia, entonces pedirles eso, y decirles que afortunadamente existen las benditas redes sociales y ahí se conocerá lo que hacemos, lo que voy a exponer se va a dar a conocer”, sostuvo.

