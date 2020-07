Familiares de desaparecidos denuncian amenazas y desinterés del gobierno de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., (apro).- “Si (el gobernador) no nos quiere aquí, que venga a hablar con nosotros. En el momento en que se presente y hable con nosotros, nosotros nos retiramos. Pero no nos metas más miedo, Diego Sinhue”, expresaron familiares de personas desaparecidas que cumplieron su tercer día en plantón en el exterior del Teatro Juárez en esta ciudad.

Pero este sábado, el gobernador panista no estaba otra vez en el estado, pues viajó a Querétaro para reunirse –como lo ha hecho ya en varias ocasiones durante estos meses de pandemia– con sus homólogos de la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), encuentro en el que eligieron al anfitrión Francisco Domínguez como su nuevo presidente.

El recuento para el colectivo “A tu encuentro”, después de la represión que el gobierno estatal ejerció por medio de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado el viernes, incluye el retiro de representantes de varias familias de este plantón, pues la intimidación surtió efectos en ellos y porque “el gobierno busca dividir, romper el plantón”, acusó José Gutiérrez, criminólogo que representa a estas familias.

“Ayer que (los policías estatales) se llevaron a mis compañeras, les pedía que por favor las devolviera, porque no sabía si me las iba a matar. Así han desaparecido muchas personas”, dijo Gutiérrez al resumir la experiencia del viernes de una de las integrantes del colectivo, en una rueda de prensa que ofrecieron este sábado.

Mujer lesionada requirió operación

Otro saldo fue la hospitalización de Sandra Cervantes –quien busca a su hermana Blanca Estela, desaparecida en Irapuato el 23 de enero–, quien debió ser sometida a una cirugía por una fractura de tobillo, de lo que se responsabiliza a la actuación de los agentes estatales.

La vocera del colectivo, Bibiana Ojeda, contó que el viernes, después del jaloneo que, según afirmó, derivó en la lesión de Sandra, “ella ya no se pudo parar; los de (Protección Civil) del estado le dijeron que se parara, que no tenía nada. Pero llegaron los de Protección civil municipal y dijeron que su pierna estaba grave, que se tenía que internar de urgencia”.

Sandra Cervantes acudió al plantón y a la marcha en una pausa de la búsqueda que hace de su hermana Blanca, quien fue vista por última vez en la central de autobuses de Irapuato. A Sandra le han negado el acceso a las grabaciones de las videocámaras del lugar.

Nota relacionada:

Reprimen protesta de familiares de desaparecidos en Guanajuato

Tras el percance fue trasladada a Pénjamo, pero en el hospital general le dijeron que no tenían el instrumental para operarla. Finalmente fue internada en un hospital privado, y se reunieron donativos para cubrir los gastos y una parte los asumió el gobierno del estado, así como el compromiso de apoyar en su rehabilitación.

Pero José Gutiérrez señaló que se pretendió condicionar la atención médica para Sandra por el gobierno estatal, a cambio de que se comprometiera a no presentar una denuncia contra los agentes por lo ocurrido. “Le dijeron que era la secretaria del gobernador”.

“Si Diego Sinhue está haciendo esto, quién nos va a apoyar?”

Las familias que decidieron continuar en el plantón fueron enteradas por otra de ellas, originaria de Salamanca, de que la Fiscalía General del Estado les informó sobre la localización de un hombre al que buscaban desde hace dos años, padre y esposo de dos de las mujeres integradas recientemente al colectivo.

“La esposa del hombre desaparecido acudió a la Fiscalía para pedir una copia del perfil genético que le habían tomado cuando denunció lo ocurrido con su marido. Le dijeron que tenían que volver a tomarle la muestra porque no sabían dónde había quedado el otro perfil”, narró José Gutiérrez.

“Ayer las citaron y les dijeron que el cuerpo del hombre había sido encontrado dos días después de su desaparición, y que fue sepultado en León” como persona no identificada.

“Han tenido a una familia buscando dos años. Nosotros pensábamos que el caso más grave era el de la señora Rocío Razo, a la que tuvieron ocho meses esperando a su hijo. (Pero) a ellas las tuvieron dos años buscando a su papá y esposo y ayer les dijeron que está enterrado en León. Les avisaron que en la semana van a ir a hacer la exhumación”.

Verónica Durán Lara, quien busca a su hijo Iván Arturo Durán (desaparecido el 26 de noviembre) fue una de las tres integrantes del colectivo detenida el viernes.

Con la voz quebrada, se dijo muy dolida “por lo que todas las autoridades hicieron con nosotros. Cuando me detuvieron y me llevaron a la cárcel sentí impotencia. ¿Si las autoridades nos están haciendo, si Diego Sinhue está haciendo esto, quién nos va a apoyar?”.

También contó haber sentido el miedo de acabar como su hijo, desaparecida. “Cuando nos llevaron, hubo un momento en que la patrulla se detuvo y se bajaron todos. A mí me dio mucho miedo porque hay muchos casos de personas que han desaparecido así, les pregunté por qué se detenían y no me contestaban”.

Verónica Durán también narró que cuando era escoltada por las agentes de las Fuerzas de Seguridad, otro de los mismos elementos le pegó en la cabeza con el codo.

A Karla Verónica Martínez Jiménez, otra de las detenidas del viernes, le llamaron este sábado por teléfono y le dijeron “te vamos a matar”, denunció el colectivo.

Bibiana Ojeda rechazó las acusaciones de que este movimiento está siendo politizado y lo calificó como una forma de revictimizar a las familias.

“Estamos solo con un fin, lo hemos dicho muchas veces: el día que nos regresen a nuestros desaparecidos no nos vuelven a ver la cara, no nos volvemos a parar”.

También dijo haber recibido como apoyo del estado una despensa en los casi seis meses desde que se reunieron con el gobernador y se acordó disponer de un fondo de 10 millones de pesos para otorgar diversos apoyos a las familias, como becas escolares, gastos funerarios y ayuda alimentaria.

“Les devuelvo su despensa y devuélvanme a mi hermano”, dijo Bibiana.

El colectivo aclaró que a una de sus integrantes, Teresa Hernández, le entregaron el cuerpo de su hijo Alfredo –que desapareció en Apaseo el Grande– hace tres meses con el compromiso de cubrir los gastos del sepelio. “A la fecha no los han cubierto, la señora está siendo hostigada por la funeraria pidiéndole el pago que no han recibido”.

La beca escolar ha sido atrasada por el propio gobierno, señalaron; “dijeron que les llegaría en abril respetando desde enero; luego les dijeron que les llegaría en mayo respetando lo de febrero, ahora les dijeron que les llegaría junio y julio y ya de ahí para adelante”, señaló José Gutiérrez.

También reveló que el recién nombrado comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, le llamó y le anunció que estaría el jueves con las familias en el plantón, pero nunca llegó.

