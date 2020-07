AMLO señala que legisladores del “antiguo régimen” están coludidos en caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Las ramificaciones del proceso que se sigue a Emilio Lozoya Austin servirán para explicar el esquema de corrupción del pasado, en el que hubo hasta legisladores implicados, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ni modo que lo haya hecho solo, que no haya participado otros”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario insistió en la relevancia de casos como el que se sigue al exdirector de Pemex, más allá de la sanción, en la explicación sobre el funcionamiento del régimen de corrupción en el pasado, y en una eventual recuperación de recursos desviados de la petrolera por las que todavía enfrenta deuda.

La alusión concreta fue a la compra de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes adquirida por Pemex a la empresa Altos Hornos de México que, según el gobierno y la Fiscalía General de la República, habría sido fraudulenta, por haberse pagado a sobreprecio por pura chatarra.

Sin embargo, añadió que el caso no es sólo sobre Emilio Lozoya:

“Antes lo que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio, y ahora sería importante que no se laven las manos todos, no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco, que se dedicó a robar porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado otros”.

Al respecto, dijo que hubo inclusive legisladores coludidos y expuso:

“De acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea que están involucrados legisladores. Vamos a sacar todo esto y que se sepa. Yo sostengo que por un lado está el castigo, pero por el otro es la no repetición, el que no se celebre los fraudes como eran antes, se dedicaban a saquear y ni siquiera perdían su respetabilidad”.

El pasado 30 de junio, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que Lozoya Austin, quien fue director de Pemex entre 2012 y 2016, actualmente detenido en España, dejaría de litigar voluntariamente su extradición para regresar al país con la oferta de colaborar con las autoridades.

El traslado se estaría agilizando de acuerdo a informes de la propia fiscalía y por su aportación de información, podría alcanzar beneficios, incluida la libertad.

