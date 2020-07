Habilitan Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI como hospital temporal para covid-19

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Presionado por la ciudadanía, el gobierno estatal finalmente puso este lunes en funcionamiento el hospital temporal que habilitó en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para pacientes de covid-19, aunque recibirá exclusivamente a aquellos que se encuentren en etapa de recuperación.

La medida es para desocupar camas en los covitarios de los hospitales públicos federales y estatales pues ya están saturados.

Al corte de hoy, se tienen acumulados 6 mil 385 casos positivos y 657 fallecimientos por covid-19. De los casos activos, 423 están hospitalizados.

En abril pasado, cuando dio a conocer sus estrategias de previsión ante la pandemia, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI sería habilitado como hospital temporal para enfermos de covid-19.

Presumió que llegado el momento, el espacio permitiría ampliar la capacidad de atención hospitalaria con casi 500 camas, 52 de las cuales se dotarían de tomas de oxígeno para quienes requirieran cuidados críticos, 123 camas para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos.

Para atenderlo se contrataría a personal de salud.

El momento llegó y desde hace unas semanas personal de salud de los hospitales que están atendiendo a pacientes con coronavirus y familiares de los que no alcanzaron cupo en los hospitales rogaban a través de las redes sociales al gobernador que abriera el Centro de Convenciones.

El gobernador respondió con un mensajes a la ciudadanía en los que informó que gestionó ante la dirección general del IMSS la reconversión de más áreas de sus hospitales y pidiendo los más de 3 mil trabajadores de salud en situación de riesgo que están de licencia que se reincorporen a sus labores.

Les comparto este mensaje importante que tiene que ver con la protección de la salud de todos los yucatecos.https://t.co/FEi1mjHt14 pic.twitter.com/5bshERo81F — Mauricio Vila (@MauVila) July 13, 2020

La crisis estalló la semana pasada cuando se denunció que las puertas del hospital Juárez del IMSS, en Mérida, fueron cerradas con candado para no recibir más pacientes de covid-19 ni de ningún otro padecimiento pues ya no había camas y el personal ya no se daba abasto.

El conflicto derivó en la “renuncia” del director del nosocomio.

El presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, reprochó al mandatario la dilación en abrir el Centro de Convenciones y aseguró que “fue un montaje” la habilitación del recinto como hospital temporal.

Finalmente, Vila Dosal anunció la apertura a partir de este lunes del hospital del Centro de Convenciones, pero aclaró que sólo se recibirán ahí a pacientes en recuperación que sean remitidos por otros hospitales.

En un mensaje que dirigió la noche del domingo 12 de julio a los yucatecos, el gobernador dijo que la puesta en servicio de los hospitales provisionales que se habilitaron en el Centro de Convenciones y en Valladolid “significa que estamos utilizando ya nuestra reserva estratégica total de camas, equipos y personal médico”.

Advirtió que esa reserva se planeó con antelación y de agotarse no hay manera de habilitar más camas porque el personal médico disponible en Yucatán ya está laborando prácticamente en su totalidad.

Reconoció que ante el panorama, “los próximos días serán claves para decidir si se continúa o no con la reactivación económica en Yucatán, pues la apertura de negocios no esenciales sigue condicionada a que la tendencia de ingresos hospitalarios no siga incrementando hasta poner en riesgo la nueva disponibilidad hospitalaria”.

Adelantó que, de ser así, se tendrá que cerrar todo de nuevo y restablecer medidas y restricciones a la movilidad social para proteger la salud de todos.

“Este es un momento muy importante en la evolución de la contingencia, porque pone a prueba nuestra responsabilidad social e individual, ya que actuar irresponsablemente puede tener consecuencias mortales, por eso contamos con tu responsabilidad individual para seguir adelante”, dijo.

Reiteró que “para quienes pertenecen al grupo más vulnerable ante el coronavirus por padecer diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad crónica, su semáforo siempre estará en rojo, pues de contagiarse son los más propensos a terminar hospitalizados”.

Comentó que desde hoy entraría en funcionamiento el hospital temporal del Centro de Convenciones “para apoyar a los hospitales del gobierno federal, ya que como ha sido de dominio público, hace una semana la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, dijo que contaban con el 43% de ocupación hospitalaria, pero tras la renuncia del director del Hospital Juárez, el día viernes, la propia Delegada del IMSS admitió que los hospitales de este Instituto están al 100% de su capacidad”.

Desde hoy entró en funciones el hospital temporal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y recibió a los primeros pacientes con Coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia y provienen del Hospital de Alta Especialidad (@HRAEPY1) del @GobiernoMX … (1/3) pic.twitter.com/6aXgcR9kBc — Mauricio Vila (@MauVila) July 13, 2020

