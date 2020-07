Con partidos a las 4 am, este es el calendario para el mundial de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La FIFA dio a conocer los horarios de los partidos del Mundial Qatar 2022, la cual arrancará el lunes 21 de noviembre y finalizará el domingo 18 de diciembre.

En un hecho sin precedentes, habrá cuatro partidos en un lapso de 11 horas durante la fase de grupos, cuyos horarios, en tiempo de la Ciudad de México serán a las 4:00, 7:00, 10:00 y 13:00 horas.

“Para que todas las selecciones dispongan del tiempo suficiente para recuperarse, la fase de grupos tendrá una duración de 12 días”, dijo la FIFA en un comunicado.

👋 That concludes the tour – thanks for joining us!

🗓 #ICYMI: The FIFA #WorldCup Qatar 2022 match schedule was confirmed & unveiled today 😍

ℹ️ All the details 👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/5lY3I82jex

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020