Trump releva a su director de campaña ante su desplome en las encuestas

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevó a su director de campaña, Brad Parscale, y nombró en su lugar a Bill Stepien, tras conocerse este miércoles dos encuestas nacionales distintas que otorgan una amplia ventaja a su presumible rival para las elecciones de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden.

“Me complace anunciar que Bill Stepien ha sido ascendido al puesto de director de la campaña Trump”, informó Trump a través de su cuenta en la red social Twitter, donde añadió que Parscale, que se ha desempeñado también como director de medios digitales para la campaña, permanecerá en ese rol y será “asesor principal”.

Trump agregó que Parscale y él estuvieron unidos en la “histórica victoria” de 2016 y ha expresado su esperanza de que puedan lograr “una gran y muy importante segunda victoria juntos”.

“Esto debería ser mucho más fácil, ya que nuestros números en las encuestas están aumentando rápidamente, la economía está mejorando, las vacunas y los tratamientos pronto estarán en camino y los estadunidenses quieren calles y comunidades seguras”, concluyó.

…campaign. Both were heavily involved in our historic 2016 win, and I look forward to having a big and very important second win together. This one should be a lot easier as our poll numbers are rising fast, the economy is getting better, vaccines and therapeutics will soon…

Este miércoles se conocieron los resultados de las encuestas de julio de la Universidad de Quinnipiac y de la NBC/WSJ. En la primera de ellas, el 52% de los votantes estadunidenses se decantan por otorgar su apoyo al exvicepresidente.

Biden aventaja a Trump en 15 puntos, ya que el magnate obtendría el 37 por ciento de los votos, según los resultados del sondeo, recogidos por la cadena de televisión CNN.

La diferencia entre ambos se ha acrecentado respecto a la misma encuesta de junio, donde el 49 por ciento apoyaba a Biden y el 41 por ciento a Trump.

En cuanto a la de NBC/WSJ, también otorga a Biden la victoria en las elecciones con un amplio margen. Según este trabajo, Biden lograría el 51 por ciento de los votos, mientras que Trump se queda en el 40 por ciento. En junio, estos porcentajes se ubicaban en el 49 y el 42 por ciento, respectivamente.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020