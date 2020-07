10 paneles imprescindibles de la Comic-Con at Home 2020

MADRID (CulturaOcio). – Este miércoles comienza la Comic-Con 2020, el evento más importante para la industria del entretenimiento. Este año desde casa, con la edición virtual Comic-Con at Home para frenar la pandemia del covid-19, que será gratuita y estará disponible para el público de todas las partes del mundo. Ahora bien, ante tantos paneles y eventos, ¿cuáles son los imprescindibles?

En esta edición, estarán ausentes pesos pesados como Marvel Studios o DC Comics, este último organizará su propio evento online. Pero eso no impedirá que haya un buen puñado de paneles con los que la Comic-Con vuelve a erigirse como evento excepcional e importante para la industria, con varios protagonistas que están entre lo más esperado de la temporada.

A través de YouTube y de la web www.comic-con.org, que se convertirá en Comic-Con@Home, fans de todo el mundo podrán ver los diferentes paneles, de forma gratuita, siendo esta edición la más inclusiva de todas.

Por ello, aquí están los 10 paneles que no puedes perderte de la Comic-Con at Home 2020:

PANEL DEL UNIVERSO STAR TREK

Día: 23 de julio

Hora: 10:00 en San Diego (12:00 en CDMX).

Una saga que lleva más de 50 años inspirando a varias generaciones y siendo vanguardia para la industria en varios aspectos, este año habrá reunión virtual de los actores y productores de ‘Star Trek: Discovery’ y de ‘Star Trek: Picard’, disponibles en Netflix y Amazon Prime Video, respectivamente. También habrá novedades de la inédita serie animada ‘Star Trek: Lower Decks’.

Dónde verlo: https://youtu.be/JDGNY8EosSI

PANEL Y RONDA DE PREGUNTAS DE LA MATERIA OSCURA

Día: 23 de julio

Hora: 13:00 en San Diego (15:00 en CDMX).

Panel que incluirá una ronda de preguntas con los actores y productores ejecutivos de ‘La materia oscura’, la exitosa adaptación televisiva de HBO y BBC de la galardonada trilogía literaria de Philip Pullman.

PANEL DE LOS NUEVOS MUTANTES

Día: 23 de julio

Hora: 14:00 en San Diego (16:00 en CDMX).

Contra todo pronóstico, ‘Los nuevos mutantes’ serán los grandes protagonistas, a nivel cinematográfico, de esta edición. El director y guionista Josh Boon y los protagonistas Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt y Henry Zaga estarán presentes, de forma telemática, en este panel que estará moderado por Ira Madison III. En este evento, se sabrá si Disney mantiene su fecha de estreno para el 28 de agosto o si se retrasa por la situación de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.

Dónde verlo: https://youtu.be/jGcU0JKAL5U

PANEL DE THE BOYS: TEMPORADA 2

Día: 23 de julio

Hora: 15:00 en San Diego (17:00 en CDMX).

El panel contará con el productor ejecutivo Eric Kripke y los protagonistas de ‘The Boys’. En esta presentación, habrá un vistazo del rodaje de la segunda temporada. La mesa redonda, además, contará con una aparición especial de Seth Rogen y Evan Goldberg, que también son productores ejecutivos.

Dónde verlo: https://youtu.be/xOIqjCj-ADs

PANELES DE THE WALKING DEAD

Día: 24 de julio

Hora (Fear the Walking Dead): 12:00 en San Diego (14:00 en CDMX).

Hora (The Walking Dead): 13:00 en San Diego (15:00 en CDMX).

Hora (The Walking Dead: World Beyond): 14:00 en San Diego (16:00 en CDMX).

No uno, sino tres serán los paneles dedicados al universo ‘The Walking Dead’ en esta Comic-Con. Una saga habitual que no ha querido perderse esta edición online. El panel de ‘Fear the Walking Dead’ presentará novedades de la sexta temporada, en la que estarán presentes los actores protagonistas, el showrunner Scott M. Gimple y los productores ejecutivos.

Una hora después, llegará la presentación de ‘The Walking Dead’, con novedades de la undécima temporada y en el que también estará Gimple, acompañando a la showrunner Angela Kang, al productor ejecutivo y director Greg Nicotero y todo el reparto protagonista.

Y porque no hay dos sin tres, este año debuta ‘The Walking Dead: World Beyond’, la serie inédita de la saga. Gimple también estará en este panel, acompañando al showrunner Matt Negrete y con todo el reparto protagonista.

Dónde verlo (Fear the Walking Dead): https://youtu.be/g2MaJzMB6Yc

Dónde verlo (The Walking Dead): https://youtu.be/FDwoZKvV6q0

Dónde verlo (The Walking Dead: World Beyond): https://youtu.be/Jrq6UAMqiV4

PRIMER VISTAZO A HELSTROM DE MARVEL

https://media.comicbook.com/2019/05/satana-daimon-1171882.jp…

Día: 24 de julio

Hora: 15:00 en San Diego (17:00 en CDMX).

Aunque Marvel Studios oficialmente no está presente, eso no impide que títulos relacionados sí lo estén, es el caso de ‘Helstrom’, la serie de la Casa de las Ideas para Hulu, que será presentada con el showrunner Paul Zbyszewski y los actores Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, Ariana Guerra, June Carryl y Alain Uy.

Dónde verlo: https://youtu.be/0RQYI1bRaqM

REENCUENTRO 15 ANIVERSARIO CONSTANTINE

Día: 25 de julio

Hora: 12:00 en San Diego (14:00 en CDMX).

Uno de los momentos más esperados es el reencuentro por el 15 aniversario de la cinta de culto ‘Constantine’. El director Francis Lawrence, el productor Akiva Goldsman y el actor Keanu Reeves tendrán en encuentro virtual, que será moderado por Steven Weintraub, redactor jefe de Collider.

Dónde verlo: https://youtu.be/O5ElexLAPQA

PANEL DE PHINEAS Y FERB: CANDACE CONTRA EL UNIVERSO

Día: 25 de julio

Hora: 12:00 en San Diego (14:00 en CDMX).

Una de las citas más esperadas con la producción de animación es el panel de ‘Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo’. El regreso de los irreverentes hermanastros creados por Dan Povenmire y Jeff Marsh, junto con su inseparable ornitorrinco Perry, vuelven con esta cinta para Disney+. El panel contará con el director Bob Bowen y el reparto de actores del doblaje al inglés.

Dónde verlo: https://youtu.be/ASQ2Z8JkdFU

PANEL DE BILL & TED FACE THE MUSIC

Día: 25 de julio

Hora: 15:00 en San Diego (17:00 en CDMX).

Con Keanu Reeves hay otra cita en el panel de ‘Bill & Ted Face the Music’, la secuela de la mítica saga de los 80 y 90 ‘Bill y Ted’. El intérprete canadiense estará junto con los actores Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine y William Sadler, el director Dean Parisot y los guionistas Ed Solomon y Chris Matheson, en un foro moderado por Kevin Smith. Su estreno está programado para el 28 de agosto en Estados Unidos. ¿Habrá cambio de fecha?

Dónde verlo: https://youtu.be/cgGNBPIk3q8

PANEL DE TERRITORIO LOVECRAFT

Día: 25 de julio

Hora: 16:00 en San Diego (18:00 en CDMX).

Lo nuevo de Jordan Peele, director de ‘Get out’ y ‘Us’, llega este mes de agosto a HBO. Este panel contara con la showrunner y productora ejecutiva Misha Green y los actores Jurnee Smollett, Jonathan Majors, Michael Kenneth Williams, Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku, Abbey Lee y Courtney B. Vance.

Dónde verlo: https://youtu.be/p6fYlSh9X8I

