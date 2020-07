Biden y Obama reactivan campaña con crítica a gestión de Trump de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (Europa Press).- El exvicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y el expresidente Barack Obama mantuvieron una “conversación socialmente distanciada” sobre lo que consideran una mala gestión de la pandemia del coronavirus por parte del actual mandatario, Donald Trump.

En un video que se enmarca en la campaña electoral de Estados Unidos, Biden plantea a Obama: “¿Puedes imaginarte siendo presidente y diciendo: ‘no es mi responsabilidad, no asumo ninguna responsabilidad?'”. El exmandatario estadunidense responde: “Esas palabras no habrían salido de nuestras bocas cuando estábamos en el cargo”.

En la grabación, Obama destaca los logros conseguidos por su administración, de la que Biden fue vicepresidente, tales como la gestión de la crisis financiera, de la que recuerda consiguieron la Ley de Recuperación en “el primer mes”, o el programa de asistencia médica conocido como ‘Obamacare’, que creen habría mitigado el impacto del covid-19.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we're in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020