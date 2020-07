Inicio de torneo, por tema económico; la salud no está siendo tomada en cuenta: Siboldi

CIUDAD DE MEXICO (apro). – “Está claro que el que se empiece este fin de semana es por un tema económico. La salud no está siendo tomada muy en cuenta”. Con esas palabras se refirió el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, sobre el inicio del torneo Guard1anes 2020, este viernes, pese al incremento de contagios por covid-19.

Durante una conferencia virtual, Siboldi agregó que “si vemos la cantidad de contagios y decesos, creo que sería imposible que pudiera empezar, no sólo el futbol, sino cualquier evento público que genere contacto con mucha gente”.

Finalmente, el torneo inicia este fin de semana, después de que el partido que abriría el campeonato este jueves 23, entre Atlético San Luis y FC Juárez, fuera reprogramado por los casos positivos de coronavirus en la plantilla y staff del equipo fronterizo.

De acuerdo con Siboldi, “no sería adecuado –iniciar la temporada-, pero entiendo que la economía tiene que empezar a reactivarse. Entonces, por ese lado entendemos. También estoy convencido de que si somos más disciplinados podemos minimizar los contagios, no erradicarlos, pero sí bajar esos números”.

También aclaró que el temor no pasa por ellos, “porque gracias a Dios estamos saludables. Entre toda la gente que está en el deporte está saludable. La preocupación es la familia, que tienen adultos mayores. Ese es el temor, que no nos queremos contagiar por el tema que no queremos transmitírselo a alguien que no está bien”.

No obstante, Siboldi aseguró que el club está listo y dispuesto a acatar las instrucciones de la Liga Mx para iniciar el torneo.

“La decisión no es de nosotros; es de la Liga, y estoy seguro que lo que decidan será para bien de todos”.

Cruz Azul debuta este sábado en Guard1anes 2020, y lo hará sin dos de sus jugadores que dieron positivo a covid-19. Su rival es Santos Laguna, que por la mañana confirmó que cuatro de sus jugadores dieron positivo a coronavirus, todos ellos asintomáticos.

