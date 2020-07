Cocaína y heroína decomisada será presentada como prueba contra García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Decomisos de cocaína y heroína entre 2002 y 2009, así como miles de páginas de documentos con transcripciones de llamadas interceptadas, correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras, bancarias y de negocios, serán presentados como pruebas contra el exsecretario Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.

García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, por sus supuestas actividades ilícitas cuando encabezaba la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Las pruebas incluyen expedientes proporcionados por el gobierno de México, así como las declaraciones hechas por el mismo García Luna, mismas que ya fueron entregadas a la defensa del indiciado, encabezada por el abogado César De Castro, por parte de la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York.

En su cuenta de Twitter, el periodista Alan Feuer, quien cubre asuntos legales para The New York Times, compartió un extracto del documento de la fiscalía federal de Estados Unidos, donde se anuncia esas incautaciones de droga contra el hombre de confianza del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

