El covid-19 “nos pegó más que a otros países”, reconoce AMLO

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México tiene un “pueblo enfermo” con padecimientos crónico degenerativos y por eso “estamos padeciendo más de esa terrible pandemia del covid-19”.

Por tal razón, adelantó que el regreso a la normalidad implica modificar la alimentación y realizar una campaña de primer orden para decir “no” a los productos chatarra, hacer ejercicio, darle atención a la medicina preventiva e incluir una materia de salud pública en los libros de texto de todos los niveles escolares.

Durante la supervisión de la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” del Puerto de Salina Cruz, manifestó que “a nosotros eso nos ayudó, el que no nos pegó desde el principio la pandemia, y nos dio tiempo preparar la infraestructura hospitalaria, pero sí nos pegó más que a otros países, la pérdida de vida de muchos mexicanos, porque se padecía de enfermedades crónicas. Tenemos un pueblo enfermo de padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes, obesidad”.

Recordó que en el reciente encuentro con el presidente Donald Trump se mencionó que “era una vergüenza que Estados Unidos ocupara el primer lugar en el mundo en obesidad y que era una vergüenza que México ocupara el segundo en obesidad. No alcancé a decirle, por cuestiones de dignidad y recato, que nuestro país tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo”.

Insistió en que por “eso estamos padeciendo más de esa terrible pandemia del covid-19, un porcentaje elevado de los que pierden la vida tienen al mismo tiempo esas enfermedades crónicas”.

Dijo que “el objetivo es seguir trabajando y recorriendo el país a pesar de la pandemia, porque tenemos que salir adelante y enfrentar esta fatalidad buscando que se recupere también la actividad productiva de México”.

“Tenemos que mantener el equilibrio entre la salud del pueblo, cuidar y curar a nuestro pueblo ante la pandemia, como lo estamos haciendo, y al mismo tiempo ir recuperando la pérdida económica ocasionada por esta pandemia”, añadió.

“No se han saturado los hospitales”

Destacó que “en los dos casos vamos avanzando, poco, no como quisiéramos, pero se va avanzando. Ya hay signos de que están bajando los contagios de coronavirus y afortunadamente, aunque ha habido fallecimientos, algo muy doloroso, ningún mexicano se ha quedado sin atención médica, no se han saturado los hospitales porque estamos pendientes, porque se atendió el problema a tiempo y de manera responsable”.

Ahora “con una mano hay que atender la pandemia y con otra ir impulsando la actividad económica, donde también hay signos de recuperación, no como quisiéramos, pero hay datos positivos en el terreno de los energéticos”.

Recordó que el precio del petróleo crudo llegó a menos dos por la pandemia y ahora afortunadamente se está vendiendo a 38 dólares el barril; otro buen dato es que ya hay más consumo de combustibles porque se llegó a tener un consumo de turbosina del 10% y ya se tiene el 45%; el consumo de gasolinas llegó a tener el 26% y ahora es de 74 por ciento.

“Ya vamos hacia la normalidad y ayer, que es lo que más me importa en términos económicos, me dieron los datos de pérdidas de empleos de los inscritos en el IMSS, teníamos 20 millones 500 mil inscritos, pronosticamos que se iban a perder 1 millón de empleos, los adversarios exageraron porque querían que le fuera mal al presidente y al país, y no nos equivocamos: en abril, que fue lo más difícil ,perdimos 550 mil; en mayo 340 mil; junio 82 mil y ayer 20 mil empleos, y quiero cerrar el mes sin pérdida de empleo para que en agosto empecemos a la recontratación de trabajadores y comience la recuperación”.

