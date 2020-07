Los Centros Nueva Vida y el dinero perdido de Zhenli Ye Gon

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no encontró ninguna evidencia de que Felipe Calderón Hinojosa utilizara el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon para construir 335 Centros Nueva Vida –para prevenir y tratar adicciones– en varias regiones del país.

El sábado 18 se cumplió un año de que López Obrador ordenó –en su conferencia mañanera– realizar una investigación “hasta donde se pueda, para saber dónde quedó el dinero” del empresario de origen chino.

López Obrador dijo entonces: “¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano? Bueno, cómo nos tuvieron, como una semana con eso, o 15 días. ¿Se acuerdan?: imágenes y las estibas de dólares… no sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas”.

El 15 de marzo de 2007, cuando el gobierno de Calderón apenas cumplía cuatro meses, la Policía Federal le decomisó a Zhenli Ye Gon 205 millones de dólares en efectivo –escondidos en maletas en un cuarto secreto de su mansión–,18 millones de pesos mexicanos, 200 mil euros, 113 mil dólares de Hong Kong, 11 centenarios y un lote de joyas.

López Obrador agregó en su mañanera del 18 de julio de 2019: “Lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero, porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Por eso acabo de ordenar hacer esa investigación, porque eso es nota, ¿eh? ¿O no hay nota?”

En esa misma mañanera un reportero le hizo ver a López Obrador que Calderón, en abril de 2007, aseguró que el dinero decomisado a Zhenli Ye Gon se destinó a los Centros Nueva Vida. El presidente respondió: “Pues yo estoy recorriendo el país y no veo que haya nada”.

El mismo día (18 de julio de 2019), a las 13:33 horas, sin presentar ninguna prueba, Calderón tuiteó: “El dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de Prevención y Tratamiento de Adicciones (…) Entiendo que dijo (AMLO) que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos”.

A un año de esa polémica, documentos en poder de Proceso echan por la borda la afirmación de Calderón y todo apunta a que la construcción de los Centros Nueva Vida fue una simulación. Nunca se construyó nada.

En la página 98 de su Tercer Informe de Gobierno, Calderón refirió que “la Secretaría de Salud diseñó un programa para la construcción, equipamiento y operación de una red de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones, denominados también Centros Nueva Vida, que realizan la promoción de los servicios de atención, aplicación de pruebas de detección temprana, servicios de consejería, terapia breve y derivación oportuna”.

Con base en ello se hizo la solicitud de información 000100339319 al gobierno de López Obrador mediante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, con los siguientes requerimientos:

“Fechas exactas en que se construyeron cada uno de los Centros Nacionales Nueva Vida para prevenir las adicciones; ubicación precisa de cada uno de esos inmuebles en todo el país; costo total por la construcción de éstos y el número de construcciones.

“Nombre de las empresas que participaron en esas construcciones y el cobro que hicieron éstas, si fue por licitación o adjudicación directa; de dónde provino el recurso económico para pagar la construcción de dichos centros, qué áreas de esta dependencia participaron y los funcionarios involucrados… en distintos momentos de su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa aseguró que los 206 millones de dólares que le decomisaron al chino Zhenli Ye Gon fueron asignados para la construcción de más de 300 Centros Nacionales Nueva Vida para la prevención y el tratamiento de las adicciones, es decir que la información solicitada abarca el sexenio 2006-2012.”

Respuesta unánime

Respondieron varias dependencias de la Secretaría de Salud.

La Dirección General Adjunta de Adquisiciones informó que “después de realizar una búsqueda exhaustiva y pormenorizada en los archivos y base de datos de esta Dirección Adjunta, no se localizó la información requerida”.

La Dirección de Servicios Generales refirió que “después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Dirección de Servicios Generales, no se localizó información respecto de la solicitud de información solicitada”.

La Coordinación Administrativa sostuvo que, derivado de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, “no se localizó información de los Centros Nacionales Nueva Vida para prevenir las adicciones y tratamientos a las adicciones en el periodo comprendido de 2007 a 2009, ya que no tuvimos ningún conocimiento, contrato y/o pedido celebrado con alguna persona moral por esos centros”.

De la misma manera respondió el Departamento de Control Financiero: “No se localizó información alguna sobre las fechas, ubicación, costo, número de construcciones, empresas, licitaciones o adjudicaciones directas, áreas y funcionarios de los Centros Nacionales Nueva Vida para prevenir adicciones y tratamiento de adicciones, en el periodo comprendido de 2007 a 2009, ya que no tuvimos ningún conocimiento, contrato y/o pedido celebrado con alguna persona moral por estos centros”.

Diversas dependencias respondieron a otras solicitudes de información cuando Calderón aún era presidente.

En ese entonces tanto la Secretaría de Salud como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) –a cargo de Margarita Zavala–, el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Presidencia de la República tampoco pudieron proporcionar información sobre esos Centros Nueva Vida.

A pregunta expresa sobre la cantidad exacta que el gobierno de Calderón destinó a la prevención y tratamiento de las adicciones, hecha en la solicitud de información 0210000072709, la Presidencia contestó el 27 de junio de 2009: “Luego de una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en sus archivos no se encontró ningún documento relacionado con lo que se requiere”.

La misma solicitud de información se le hizo al DIF con el folio 1236000016609. La respuesta fue: “No cuenta con ninguna asignación para prevención y tratamiento de adicciones en ninguna partida ni ha recibido recurso alguno”.

Al Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, dependiente de la Secretaria de Salud, se le hizo la solicitud de información número 0001200200609: “Del total de su presupuesto, cuánto ha destinado al programa Nueva Vida en este 2009, cuánto presupuesto de 2007 y 2008, cuánto se tiene contemplado para el ejercicio fiscal de 2010 para ese mismo programa, y cómo se reparte ese dinero, para qué rubros de dicho programa”.

El 20 de agosto de 2009 el Secretariado Técnico respondió: “Como resultado de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, le informamos que el número de documentos encontrados es igual a cero”.

Peor: hasta marzo de 2010 Calderón aseguraba que en esos centros se habrían realizado 348 mil 762 cuestionarios de tamizaje a potenciales adictos.

Al respecto, en la solicitud de información 0001200235009 se pidió al Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones una copia de esos 384 mil 762 cuestionarios de tamizaje.

El 4 de marzo de 2010 el Secretariado Técnico, entonces a cargo de Carlos José Rodríguez Ajenjo, respondió: “No existe posibilidad de proporcionar la información requerida, ya que no existe la misma”.

