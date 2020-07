Trump anuncia un acuerdo con la empresa Kodak para convertirla en una farmacéutica

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración ha llegado a un acuerdo con la empresa Kodak para permitir que la compañía fabrique medicamentos.

El acuerdo es posible gracias a la Ley de Producción de Defensa, una normativa de la Guerra Fría que activó a finales de marzo y le confiere “poderes de guerra” para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia de la covid-19.

“Con este acuerdo, mi Administración está haciendo uso de la Ley de Producción de Defensa para proporcionar un préstamo de 765 millones de dólares (casi 653 millones de euros) para apoyar el lanzamiento de productos farmacéuticos de Kodak”, indicó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Our 33rd use of the Defense Production Act will mobilize Kodak to make generic, active pharmaceutical ingredients. pic.twitter.com/zqhQFJAfAk

