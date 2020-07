García Harfuch niega que el CJNG tenga presencia mayoritaria en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México operan principalmente “grupos muy locales” de la delincuencia organizada y, al menos dos de ellos -la Unión Tepito y la AntiUnión-, están “sumamente disminuidos” por la cantidad de detenciones que ha realizado la policía, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

En su primera videoconferencia tras el atentado del que fue víctima el pasado 26 de junio, negó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -al que él mismo señaló como el autor de la agresión- tenga presencia mayoritaria en la capital mexicana. “No, de ninguna manera, de ninguna manera”, dijo. Y agregó que desde el año pasado las autoridades han desarticulado células, no solo de este grupo, sino de varios.

Al referirse al grupo La AntiUnión, dijo que, desde las primeras detenciones relevantes en agosto pasado, tras la comisión de “ciertos homicidios” en la alcaldía Miguel Hidalgo, ese grupo está “sumamente disminuido”, aunque no 100% desarticulado.

En relación con La Unión Tepito, afirmó que está “muy diezmado”. Y detalló: “No podemos hablar de un cártel de La Unión como tal, con una estructura general. Es un grupo que tiene varias celulitas ya, y que ha tenido una atomización importante después de todas las detenciones que se han realizado en el último año”.

García Harfuch previó que, tras la desarticulación de estos grupos grandes, se generen varias células de las que algunas se podrían fortalecer y otras, desaparecer.

Agregó que el trabajo de la SSC es detectar en colonias y en las alcaldías lugares donde se incrementa la violencia, donde se reporta gente armada y ahí actuar para desarticular a las bandas con cateos cada semana, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

“Lo que no podemos permitir y no vamos a permitir es lo que sucedía antes, de que los veíamos paseándose hasta en vehículos, motocicletas, etcétera, a plena luz del día, incluso platicando con autoridades y que no pasara nada. Eso cada vez se está viendo menos y vamos a trabajar todos los días para que no suceda, sean del grupo que sean”, afirmó.

