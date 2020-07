Ceremonia del grito en el zócalo será con 500 personas, sana distancia y antorchas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Orador lamentó que surgieran críticas por anunciar que realizará la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre y el desfile conmemorativo del 16, pues no le dieron margen de explicar las condiciones.

El mandatario expuso que dichos eventos no implicarán concentraciones masivas y planteó que podría ser con 500 personas en el Zócalo, manteniendo distancia, en tanto el desfile conmemorativo no implicaría la cantidad de personas del año pasado.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador aclaró diversos temas relacionados con las actividades públicas:

Expuso que los burócratas federales no regresarán a trabajar hasta el 1 de octubre y no el próximo lunes como se estuvo manejando; también que el anuncio sobre el próximo ciclo escolar será el lunes y la realización se construye en acuerdo con escuelas privadas y, finalmente, el asunto de la ceremonia conmemorativa por la Independencia.

Ceremonia con antorchas, para enviar mensaje de esperanza

Al respecto añadió que su idea es que sean 500 personas portando antorchas como un mensaje para dar a entender que se mantiene encendida la llama de la Independencia.

“En toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas bien separadas y yo hice la propuesta, porque hay un comité de esta ceremonia, hice la propuesta que sea con antorchas.

“¿Para qué?

“Para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque así es además, la gente mantiene la esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa”, dijo.

Según explicó, las 500 personas que estarían con antorchas en la plancha representarían las 32 entidades federativas.

Además, dijo que habrá lugar para los medios –radio, televisión y prensa escrita– y desde sus domicilios la gente podrá ver la ceremonia del Grito.

En el caso del desfile militar abundó, no será el desfile de siempre, “no va a ser el del año pasado que participaron miles de personas, va a ser una ceremonia conmemorativa sin muchos contingentes, guardando la sana distancia, todo a partir de los protocolos de salud, pero no me dieron tiempo de explicarlo”.

