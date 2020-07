Salinas Pliego llama malagradecida a extrabajadora liquidada durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego desató de nueva cuenta una controversia en redes sociales al llamar malagradecida a una usuaria que le reclamó en Twitter haber sido liquidada de Fundación Azteca en plena pandemia, tras 18 años de trabajo y siendo persona vulnerable.

El dueño de TV Azteca publicó la noche del jueves un hilo en Twitter para invitar a leer una entrada en su blog en el que comenta el libro “La paradoja de la prosperidad”, de Clayton M. Christensen.

El primero de sus mensajes lo inicia con la frase “en @gruposalinas tenemos una misión muy clara: contribuir a crear Prosperidad Incluyente, es decir, que nos vaya bien a todos para que a México le vaya bien”.

A este tuit respondió la usuaria Guadalupe Riojas: “Después de q me liquidaron de zopetón de tu Fundación (en plena pandemia!!! , después d 18 años d hacer TODO por tu misión y siendo persona vulnerable) sabes? saqué fuerzas sepa de dónde para cosechar todo lo que sembré pero ahora POR MI (una “socia” q te importó poco)”.

Salinas Pliego le contestó con otro tuit: “Me decepciona saber que eres una persona mal agradecida con quien te ocupó por 18 años. De haberlo sabido… tu salida era antes”.

Riojas rechazó el calificativo de malagradecida en otra respuesta al propietario de Grupo Salinas: “Ante eso, Te escribí 1 correo de GRACIAS. Mala onda q no lo viste. Tiempo antes 1 hasta me lo contestaste. Además di las gracias tus colaboradores +cercanos. Aún así me pareció muy feo todo sobre la liquidación. Lo repetiré: gracias x los 18 años d trabajo; di resultados y fui muy feliz”.

La respuesta de Salinas Pliego desató reacciones en contra en ese mismo hilo, varios de ellos denunciando condiciones laborales y de contratación, así como otras prácticas de sus empresas.

estoy contigo a mi después de 14 años me dieron de baja y sabes por que, por que me fracture un pie y me cayo gangrena, estos vieron que salía muuy caro si me moría y mejor me corrieron, lo bueno es que el principio de la lealtad es primero y no te dan la espalda — Gonzalo (@Gonzalo61192812) July 31, 2020

El modo de operar del grupo salinas es que te dan de baja y alta ante el IMSS cada cuatro meses en empresas financieras diferentes, y así no creas antigüedad. Al final solo te dan un finiquito de 4 meses.

Confirme si es su caso. — 🏴‍☠️ 𝔈𝔩_ℜ𝔈𝔖ℑ𝔏ℑ𝔈𝔑𝔗𝔈 ℌ23 😈 (@3H3C70R_) July 31, 2020

Comentarios