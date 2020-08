Trump llama “patética” a la coordinadora del gobierno de EU contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de atacar a la prensa por las críticas a la Casa Blanca por su manejo contra el covid-19, el presidente Donald Trump ahora dirigió sus ataques a Deborah Birx, coordinadora de respuesta del gobierno estadunidense contra el coronavirus, a quien llamó “patética”.

En una entrevista a la cadena CNN, Birx declaró que Estados Unidos se encuentra en una nueva fase de la pandemia de coronavirus, diferente a la de marzo y abril, que la pandemia está extraordinariamente extendida tanto en áreas rurales como en ciudades y pronosticó que se podría superar la cifra de 300 mil decesos este año.

Dr. Deborah Birx says we are in a “new phase” of the pandemic: “What we are seeing today is different from March and April. It’s extraordinarily widespread… it’s more widespread and it's both rural and urban.” https://t.co/Z3zEHwLBLq #CNNSOTU pic.twitter.com/PWlmxzt6SL

