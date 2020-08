EU pide a sus ciudadanos no viajar a México por coronavirus, delincuencia y secuestros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos pidió a los ciudadanos de ese país no viajar a México debido al covid-19, la delincuencia y los secuestros.

El Departamento de Estado clasificó a México en el máximo nivel de alerta, el número cuatro, que significa: “No viaje”.

En su comunicado, Washington explica que actualizó su aviso de viaje debido a la situación del coronavirus en México y al incremento de la inseguridad en algunos estados, advirtiendo que algunas zonas presentan mayor riesgo.

Se detalla que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron un aviso sanitario para viajeros de nivel 3 para México debido al covid-19.

Esto significa que las personas que viajen a México “pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, solicitudes para quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia.

Asimismo sugiere no viajar a los siguientes estados por motivos de delincuencia e inseguridad: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Today @StateDept replaced the Global Level 4 Health Advisory with country-specific advisories. Mexico's health advisory level has NOT changed. Mexico remains Level 4 – DO NOT TRAVEL. Read the complete advisory here: https://t.co/VD65xvkHqM

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 6, 2020