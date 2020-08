CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general de Gobierno del estado de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, dio positivo a covid-19.

Así lo dio a conocer el propio funcionario a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Este fin de semana me realicé la prueba de #COVID19 y el resultado es positivo. Hasta el momento me siento bien y no presento síntoma alguno, pero es importante permanecer en casa y tener todos los cuidados. Seguiré atendiendo a la distancia lo referente al trabajo diario de SGG”, escribió.

El contagio de Mesta se dio a conocer horas después del llamado que lanzó a las autoridades estatales y municipales de Chihuahua para hacer valer las nuevas medidas sanitarias con el fin de aminorar el impacto de la pandemia por covid-19.

