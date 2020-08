Barbosa se dice “limpio y de buena fe” por no aparecer en denuncia de Lozoya

PUEBLA, Pue. (apro). – El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, mostró su beneplácito luego de que, en la declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que se hizo pública no se le menciona como responsable de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética.

El mandatario dijo que, así como ocurrió en el caso de Lozoya, en Puebla es víctima de difamaciones a diario, pero que él no se altera porque está seguro que es un hombre “honesto”.

“Cucarachos van cucarachos vienen, sí y ahí andan volando. No pasa nada pues, estamos tranquilitos, no me altera nada, mantengo un equilibrio en mi forma de ser, que no pasa nada, soy un hombre medido, no me altero”, expresó.

“Pero lo que quedó perfectamente claro es que soy un hombre honesto, de buena fe y que estoy limpio y lo que no mata fortalece”, recalcó el mandatario.

Indicó que la única mención que se hace de él en la declaración del ex funcionario ahora detenido es que en agosto de 2014 fue a Pemex a pedirle que cambiaran a su hermano de una planta de gasolina en Guerrero a las oficinas Centrales de Pemex en la Ciudad de México.

“Como lo dije desde un principio eso es falso, es un señalamiento menor, no es constitutivo de delito, pero lo señalo también como falso. Exhibiré una constancia para que Pemex informe dónde mi hermano ha desempeñado su trabajo”, mencionó.

Insistió en que su hermano trabaja en la planta de gasolina de San Juanico y que nunca ha laborado en las oficinas centrales de la paraestatal. “Nunca he agradecido a Lozoya sobre esa gestión, porque nunca existió”, expuso.

Sobre la demanda por daño moral que había anunciado, Barbosa dijo que aún analizará si la presenta contra las personas que divulgaron la información de que había pedido un soborno por 100 mil dólares, aunque aclaró que no sería contra los medios informativos.

Dijo entender que los ataques en su contra son parte de la forma de hacer política y que provienen de personajes “del círculo rojo” que no simpatizan con él y ven una oportunidad para lanzar “fuego”.

“Estoy hecho a eso, fui sobreviviente a todos los ataques de la prensa poblana y de la nacional en (las campañas de) 2018 y 2019”, insistió, “estoy tranquilo, limpio de conciencia y con amigos en todas partes. Los que me conocen saben de mi honestidad y estamos haciendo un gobierno así”, afirmó.

