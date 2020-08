Policía dispara por la espalda a un hombre negro en Wisconsin; se reavivan protestas raciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a los gritos de testigos, un agente de Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, disparó siete veces por la espalda a un hombre negro, hecho que fue calificado como un nuevo acto de brutalidad policiaca que se hizo viral en redes sociales con el hashtag #BlackLivesMatter.

En un video de 13 segundos se observa al hombre de color mientras camina alrededor de una camioneta, y a un policía apuntándole por la espalda. De pronto el hombre se acomoda las bermudas y, en el momento en que entra a su camioneta, el uniformado lo jala de la camiseta y le dispara a quemarropa en siete ocasiones. La víctima cae sobre el volante y comienza a sonar el claxon. El hecho ocurrió el pasado fin de semana.

“Hoy, Jacob Blake recibió varios disparos por la espalda, a plena luz del día. Pese a que no disponemos de todos los detalles, de lo que sí tenemos certeza es que Blake no es la primera persona que ha recibido impactos o lo han matado de manera despiadada por agentes de la ley y el orden, en nuestro estado o en nuestro país”, señaló en un comunicado el demócrata Tony Evers, gobernador de Wisconsin.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020