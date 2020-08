Necesaria, la consulta para enjuiciar a expresidentes: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema de la consulta ciudadana para enjuiciar a los exmandatarios que incurrieron en irregularidades en su gestión avanza a paso firme, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera de este viernes, el tabasqueño reiteró que dicha consulta es necesaria y hasta estimó que ese ejercicio se podría concretar el próximo año.

Es más, dijo que él mismo estará pendiente de la recolección de firmas suficientes entre los ciudadanos para solicitar la consulta sobre los expresidentes, aunque no descartó la posibilidad de promoverla por su cuenta.

“Yo creo que es necesario (…) Sí la veo, no lo descarto, pero hay que esperar”, expuso el presidente.

Desde las instalaciones de la Octava Región Militar, el Ejecutivo federal insistió en que es necesario contemplar todas las posibilidades para que la consulta ciudadana pueda realizarse.

Y recordó que esto deberá concretarse antes del 15 de septiembre para que se definan las causas que se perseguirían, y la pregunta que eventualmente se aplicaría el 1 de agosto próximo.

Por lo pronto, dijo que esperará a que los ciudadanos o los legisladores logren convocar a la consulta y aclaró que, si no es el caso, él mismo ingresará la solicitud al Congreso.

“Es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, puntualizó el mandatario.