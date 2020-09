Morena va por aumento de 5 pesos a refrescos y prohibición de chatarra en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A la lista de reformas que buscan aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y alimentos chatarra en el Senado, se suma una nueva propuesta del senador de Morena, Salomón Jara, quien busca un incremento en los refrescos de hasta en 400 por ciento.

De acuerdo con la iniciativa que fue presentada este martes en el primer día del periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la legislatura, se prevé un aumento de 1.25 a 5 pesos por litro de bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.

También contempla que los alimentos no básicos con alta densidad calórica, de 200 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, pasarían de pagar un IEPS de 8% a 25%.

Además, la misma iniciativa propone reformar la Ley General de Salud para prohibir la publicidad, venta, regalo, distribución o suministro de bebidas y alimentos con bajo valor nutricional y alta densidad energética al interior de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Sin embargo, quedarían exentos de estas disposiciones madres, padres o personas tutoras legales, “quedando bajo su estricta responsabilidad el consumo de estos productos por las personas menores de edad”.

Los comercios y locales estarían obligados a exigir a los consumidores acreditar su mayoría de edad para poder adquirir alimentos de alto contenido calórico.

También propone una reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas prohíban la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico al interior de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior, y en las inmediaciones de los planteles escolares.

Al respecto, en su conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador dijo no estar de acuerdo con la propuesta de aumentar el impuesto a los refrescos pues, a su consideración, los males que provocan ese tipo de alimentos se combatirán con el nuevo etiquetado frontal.

“Yo no estoy de acuerdo con eso. […] muchas de esas enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes son hereditarias en buena medida, pero se agravan con la mala alimentación, con no hacer ejercicio, con no bajar de peso.

“Entonces, se puede prevenir mucho, ahora se ha ido avanzando porque ya hay un nuevo etiquetado en donde se informa sobre lo que contienen los productos industrializados, Eso lo considero más importante que estar gravando, gravando y gravando estos productos”, consideró.