El INE deja sin partido a Felipe Calderón y Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el voto de 7 de 11 los consejeros, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otorgar el registro como partido político a México Libre, promovido por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

La decisión fue posible por una conjunción de dos criterios, pues dos consejeros que la víspera consideraron procedente el registro, Adriana Favela y Jaime Rivera, dieron un viraje y cambiaron el sentido de su voto por considerar “falta de certeza”, pues aún hay asuntos pendientes de resolución en lo que toca a esa organización.

En cambio, los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Norma de la Cruz, Martín Faz y Carla Humphrey consideraron que dado que el 8.18% de los recursos recabados por Libertad y Responsabilidad Democrática (LRD), promotora de México Libre, fueron de origen desconocido, no es dable otorgar el registro.

El INE estableció como criterio considerar que fue financiamiento de origen desconocido cuando las aportaciones en especie hechas a la organización no fueran respaldadas por facturas, aunque se identificara a una persona como aportante.

El consejero Ciro Murayama pidió que cuando el porcentaje de financiamiento de ese tipo, es decir, de origen desconocido, llegara a 5%, se negara el registro de un nuevo partido. Pero ese porcentaje no valió para tres organizaciones que previamente fueron valoradas para la obtención de registro, pues la propuesta fue rechazada por la mayoría de consejeros.

Ese criterio sí sirvió para el caso de México Libre, impulsado por quienes propusieron y sostuvieron esa propuesta: Córdova y Murayama.

Córdova recordó que, en el caso de México Libre, 1 millón 241 mil 287 pesos (8.18%) de un total reunido de 15 millones 579 mil pesos tuvo un origen que no pudo ser plenamente identificado.

Ese “es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro a una organización que pretende ser partido… un peso de cada 10 que reunió no sabemos de dónde viene” y esa es una razón suficiente para negar el registro, dijo Córdova.

Adicionalmente sirvió para la negativa de registro, pues no hay certeza, según Favela y Rivera, el caso pendiente de investigación.

Murayama recordó que se trata de un asunto resuelto por el INE el 21 de agosto durante la fiscalización, pero que fue impugnado ya por la organización afectada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y es el uso de una aplicación llamada Clip.

Por ese mecanismo se recaudaron recursos y sí son bancarizados y rastreables, como busca el INE, “pero con la información que se nos aportó sólo se conocen los últimos dígitos de la tarjeta y en el Instituto consideramos (que no es válido) porque no se identifica claramente quién es la persona que hace el pago con su tarjeta”

Quizá fue “un error más que un dolo”, pero no permite conocer al aportante, dijo Murayama.

Favela y Rivera aseguraron que no conocían que había un procedimiento de investigación en curso en el INE por ese caso.

“No se dio vista a un asunto que el 4 de agosto se informó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE)… no tenía conocimiento de que no se había hecho la investigación correspondiente… me desconcierta mucho que no se haya dado trámite”, dijo la consejera Favela.

Rivera advirtió que, “dada esa incertidumbre, no se puede otorgar el registro sin agotar” los procesos.

Recriminan el cambio de voto

En respuesta, la consejera Claudia Zavala recriminó el cambio de voto, pues ya se sabía que había un procedimiento en curso, y acusó que se usaron “pretextos” para llamarse a sorpresa. Eso es injusto, reclamó.

En cambio, votaron en minoría y en pro del registro –como se presentó el proyecto– cuatro consejeros: Ucc Kib Espadas, quien rechazó los “giros” de última hora, Dania Ravel, Zavala y José Roberto Ruiz Saldaña.

Este último advirtió que su voto en pro del registro como partido –y a favor del proyecto como fue avalado ayer por la Comisión de Prerrogativas– es porque se introdujeron elementos novedosos “a estas alturas”.

Se dice que ese 5% es determinante (para determinar financiamiento irregular) cuando el asunto está aún en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y esos porcentajes se pueden mover porque fueron impugnados, dijo.

Son criterios de fiscalización que no existían cuando la fiscalización ya concluyó, aseveró, “hay una cierta dosis de arbitrariedad”.