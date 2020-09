Pide Corral retirar a la Guardia Nacional de las presas y enviarla a Ciudad Juárez

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobernador Javier Corral Jurado pidó el retiro de la Guardia Nacional de las presas de Chihuahua y que el número de efectivos se canalice a combatir al crimen organizado en Ciudad Juárez, como lo ha solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace varios meses.

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana de manera virtual, lamentó de nuevo la agresión con armas de fuego de la Guardia Nacional contra una pareja de agricultores del seccional Lázaro Cárdenas del municipio de Meoqui, cuando regresaban de la manifestación social registrada el martes pasado para evitar que se siga extrayendo agua de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Francisco de Conchos.

Corral informó que el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, les aseguró que les entregarán a los elementos de la Guardia Nacional señalados de agredir a la pareja, en donde Yésica Silva falleció y Jaime Torres se encuentra hospitalizado, después de ser intervenido quirúrgicamente en la capital del estado.

“Tengo información en este momento, que ha salido de terapia intensiva y que dentro de su gravedad, se encuentra estable”, dio a conocer el gobernador de Chihuahua.

También informó que tienen decomisadas 13 armas de la Guardia Nacional y la lista de personas que participaron en la agresión, ya que cuentan con cámaras de vigilancia que les permitirán hacer una reconstrucción de los hechos.

Sobre la manera en que manejó la información de este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, Corral dijo que le han informado mal porque no se atreve a decir que ha mentido, pero refirió que hay un problema legítimo que es la defensa del agua en una tierra desértica.

Hizo énfasis en que ya se perdió una vida y en que en dos semanas, por lo menos, no han encontrado respuestas a las propuestas y exigencias de los productores.

Y advirtió que en la investigación de la agresión a la pareja de agricultores, no encubrirán a nadie, sea quien sea.

“He estado pendiente todo el día de ayer, dando acompañamiento puntual a las investigaciones”.

Luego se refirió a las declaraciones del subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien ayer también participó en una rueda de prensa sobre el tema, incorporó dos elementos de distinta naturaleza y origen en torno en el conflicto de La Boquilla y otro bloqueo que ocurrió en la caseta de otro municipio, en la caseta de Villa Ahumada, con distancia de más de cinco horas una de otra.

“El día de antier, nos bloquearon la caseta de Villa Ahumada que se opone a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en ese municipio, es un tema que sabemos que sabemos perfectamente que está instigado por los narcos de la región que obviamente no quieren un cuartel de la Guardia Nacional. Se puso una manta en Villa Ahumada que decía que los pobladores rechazan un cuartel de la Guardia Nacional. El gobierno de la República sabe perfectamente de quiénes están motivando ese movimiento y que no tiene nada que ver con los intereses del agua, allá están los narcos”.

Hoy los agricultores sacaron a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla. Las frases que repetían eran: 👇🏻 “Con Chihuahua no se juega.” “No es culpa de ustedes es del presidente.” pic.twitter.com/Ceok8DopoJ — Fernanda ✨ (@FerBetancourt9) September 9, 2020

El gobernador advirtió que tienen muchos elementos en investigaciones que están en curso, sobre cómo se están desarrollando esas protestas.

“Ayer, esos dos hechos los juntaron (el gobierno federal) para decir que los productores se juntaron para descalificar a la Guardia Nacional. Si alguien ha reconocido a la Guardia Nacional he sido yo, hemos dicho cómo nos sentimos orgullosos y agradecidos con ellos. Cómo nos duele lo que pasó antier y que sean precisamente elementos de la Guardia Nacional”, agregó Javier Corral, al referise al retiro en paz de los efectivos de La Boquilla para evitar conflicto, pero que por la noche, presuntamente atacaron a la pareja de agricultores.

Otra cosa, dijo, es voltear las cosas porque eso no ayuda a la Guardia Nacional, porque se descubre la verdad, se investigan los hechos y la mala imagen es para esa institución.

El gobernador insistió en la necesidad de incrementar la presencia de la Guardia Nacional en Juárez es una petición que ha realizado desde hace varios meses ante el Gabinete de Seguridad sin obtener respuesta.

“Aprovechando que ya están aquí, encausarla a su verdadera función”, dijo.

“Tenemos una petición hoy para el presidente de la República, ya que no tenemos manera de comunicarnos por teléfono ni por señas de humo: no hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, particularmente en La Boquilla. No hay necesidad, está corriendo el agua de Las Vírgenes hacia El Granero que tiene la capacidad para terminar de pagar la cuota del Tratado”.

Advirtió que esa presencia ha tensado el ambiente y las relaciones porque hubo en el lugar ocupación militar y luego presencia de la Guardia Nacional.

“Le hago una propuesta al presidente López Obrador: vamos a llegar a un acuerdo con los productores de Chihuahua para que ellos cumplan la parte que nos toca en el modelo que hemos propuesto y toda esa Guardia Nacional nos la presten para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez”.

Agregó que los propios chihuahuenses van a cuidar las presas: “si alguien quiere cuidar el agua de Chihuahua, somos nosotros”.

El panista confirmó que ayer llegó al estado un convoy de la Guardia Nacional proveniente de Torreón, Coahuila, hasta esta mañana habían llegado de nuevo a la presa La Boquilla, pero a mediodía, los productores alertaron vía chat que llegó a ese lugar y que cortaron las comunicaciones.

“No han tomado de nuevo la vigilancia directa de las válvulas de la compuerta. Sigue abierta una turbina para terminar con la cuota del riego para este ciclo agrícola, falta como un 10 por ciento, creemos que a finales de septiembre concluye la extracción para efecto del riego del Distrito 05, pero la Guardia Nacional no ha regresado al lugar hasta las 6 de la mañana de hoy”, dijo.