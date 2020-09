Sheinbaum: “No vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México ha estado en contacto “con los mejores expertos” nacionales e internacionales para hacer su estrategia de atención a la pandemia de covid-19 y “no estamos de acuerdo” en multar a nadie por no usar cubrebocas, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Así contestó al ser cuestionada sobre si su administración retomaría alguna de las sugerencias que ayer hicieron seis exsecretarios de salud federal al gobierno mexicano para cambiar “de forma urgente” la estrategia contra el virus, pues las medidas tomadas hasta ahora son “insuficientes”, según dijeron.

“Nosotros hemos estado en contacto con expertos nacionales e internacionales, tanto en el tema epidemiológico como en general en la atención a la salud y también, pues en una comunicación permanente con los Institutos Nacionales de Salud, que son quizá los mejores expertos en salud que tiene nuestro país”, defendió.

Aunque no mencionó cuáles, aseguró que algunas sugerencias que hicieron los exfuncionarios “se han hecho ya en la ciudad”, pero aclaró que la particularidad de la política pública de su gobierno tiene que ver con que es una de las zonas más pobladas del país y del mundo.

La mandataria local destacó el desacuerdo en una de las posiciones de los exsecretarios: “Nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas, es una concepción completamente distinta. Nosotros siempre hemos buscado la educación, la formación, la cooperación y la solidaridad en la ciudad, no el castigo y la multa,particularmente a la ciudadanía”.

Y deslizó en tono sarcástico: “Sobre los secretarios de Salud, bueno, pues hay un economista, en fin”, en referencia a Salomón Chertorivsky, quien fue titular del ramo en la última parte del sexenio de Felipe Calderón.

Sheinbaum Pardo adelantó que mañana presentará un protocolo de medicamentos especiales, con instituciones internacionales y con el Instituto Nacional de Nutrición que se hará en la CDMX.

