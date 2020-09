Fiscalía de NL investigará denuncias de acoso sexual en el Tec de Monterrey

MONTERREY, N.L. (apro).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León investigará las denuncias públicas que han hecho alumnas del Tec de Monterrey en contra de uno de sus compañeros.

La dependencia dio a conocer que, sobre los presuntos casos de violencia de género reportados en redes sociales y medios de comunicación, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres abrió la respectiva carpeta de investigación.

Mediante un comunicado difundido ayer, la iniciativa He For She Tec, que busca un mundo libre de violencia para las mujeres, denunció por acoso al alumno identificado como Roberto M. y manifestó su inconformidad porque hasta ahora se mantiene en su puesto de tesorero en el Programa de Liderazgo Empresarial Internacional (PLEI).

“Exhortamos a las autoridades y nuestros directivos y directivas que tomen las medidas necesarias para que las mujeres pertenecientes a esta institución podamos estudiar en un ambiente libre de violencia en donde todos nuestros derechos sean garantizados. Asimismo, exhortamos a toda la comunidad estudiantil a demostrar su descontento y exigir que nuestros derechos se garanticen, esta es una lucha de todas y de todos”, se lee al final del documento.

Al respecto, la FGJ mencionó que en la carpeta abierta documentará y determinará cuál fue la actuación de la persona señalada en el comunicado de las estudiantes agraviadas.

“De desprenderse alguna conducta delictiva, el Ministerio Público emprenderá las acciones correspondientes con perspectiva de género y estricto apego al marco legal vigente en materia de violencia contra las mujeres y protección a las víctimas.”, apuntó.

En otra carta difundida por la Colectiva Feministas del Tec, también fechada el miércoles, se especifica que el alumno señalado es Roberto Montemayor Rojas, de la carrera Ingeniero Industrial y de Sistemas quien –subraya– ha sido reportado “en numerosos testimonios de acoso y abuso sexual”.

Y pide que el PLEI lo destituya como tesorero, que su caso sea turnado a Asuntos Disciplinarios y que el Tecnológico de Monterrey proteja a sus alumnas.