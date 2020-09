La SFP investiga a excomisionado de Sedatu en BC por vínculos con Sosa Castelán

MEXICALI, BC. (apro).- El delegado federal Alejandro Ruiz Uribe reveló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga a Eduardo Cota Osuna por la adquisición de terrenos en la zona de los viñedos y su entrega a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El pasado lunes 7, Cota Osuna renunció a su cargo como comisionado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y encargado del Registro Agrario Nacional (RAN) en la entidad, para enfrentar las acusaciones por la supuesta venta ilícita de tierras al grupo político de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la UAEH, actualmente vinculado a un proceso judicial por lavado de dinero y otros delitos financieros.

Este viernes se le preguntó a Ruiz Uribe si ya había solicitado alguna indagación contra el excomisionado de la Sedatu y respondió así: “No soy ministerio público. No soy ministerio público. Lo que conozco es que son temas de antes de que iniciara este gobierno”.

Sí fue en esta administración y estaba en el RAN, se le comentó. “Sí, pero no fue cuando estaba al frente del registro (que Cota participó en la adquisición y posterior donación de terrenos a la universidad de Hidalgo)”, lanzó el representante del gobierno federal en Baja California.

“Sí estaba al frente del RAN”, le insistió la reportera Aline Corpus.

“Entonces será la autoridad. Él se va a someter a una investigación, él mismo lo solicitó y la propia Sedatu ha manifestado que va a hacer esa investigación. Pero yo no puedo encabezarla porque no soy ministerio público”, insistió Ruiz Uribe.

Entonces se le cuestionó si solicitaría la investigación, no si la encabezaría, y remarcó: “¡Noo, es que ya está esa! Todo lo que sale en los medios de comunicación, como estos señalamientos, y más que provocan una renuncia de un funcionario, se va directo a la Función Pública. Eso es de inmediato. Ya está echado a andar eso. Yo no puedo estar de oficioso porque voy a entorpecer las cosas”.

En cuanto a quién sustituirá a Eduardo Cota Osuna en la representación de Sedatu, el superdelegado manifestó que desde la Ciudad de México le pidieron que no fuera un abogado ligado o que haya litigado temas agrarios.

“Ya vamos a mandar unas propuestas. La ley dice que la delegación propone y dispone la Sedatu. Será gente que no tenga que ver con el tema agrario, porque, aunque la secretaría abarque el tema agrario, no hay un abogado que no tenga contraparte. Que no sepa de derecho agrario y no tenga contraparte, porque hay una conflictividad agraria gigantesca en Baja California.

“Cualquier persona que metamos que tenga algún tipo de experiencia en el tema agrario, va a tener contraparte o haber participado en juicios y va a tener problema, como es el caso de….”. Ahí se detuvo y ya no mencionó el caso de Eduardo Cota Osuna, señalado de formar parte del grupo político del gobernador Jaime Bonilla y del propio delegado federal.

Por lo anterior, añadió, “acordamos con la Ciudad de México que no sea alguien vinculado a esos temas, puede ser un arquitecto…”