CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó de falsas las afirmaciones publicadas en un artículo de la reconocida revista británica The Lancet.

En el texto firmado por David Agren, The Lancet retoma un reciente informe de Amnistía Internacional que señala que han muerto más trabajadores sanitarios en México que en cualquier otro lugar.

En la nota, Agren destaca las más de 70 mil muertes en México, “un recuento sólo superado por Estados Unidos, Brasil e India”, y afirma que el país ha seguido una estrategia de no realizar pruebas extensivas o de rastreo de contactos, sino monitorear la capacidad del hospital para informar la relajación de las restricciones.

“Relatan con mucha soltura las características de la respuesta de México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos”, reclamó López-Gatell durante la conferencia de prensa para actualizar el estado de la pandemia en México.

“Y hemos hablado aquí en más de 201 ocasiones el papel que juega el rastreo de los contactos para interrumpir las cadenas de transmisión y cómo esta mecánica del rastreo, la detección de casos, el estudio de sus contactos, se llama contención centrada en personas y se estableció en México deliberadamente, propositivamente, programadamente desde antes del primero caso,

Señaló que son precisamente las autoridades estatales las que coordinan este empeño porque son los miembros y miembras del personal de salud estatal y jurisdiccional, y local quienes están haciendo esa operación.

La nota de The Lancet fue replicada en México por la página web de la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

“La evidencia de la vacuna rusa tendrá que ser irrefutable”

Tras reconocer que se reunió con representantes de la farmacéutica Landsteiner Scientific para hablar sobre la vacuna rusa Sputnik-V, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aclaró que el encuentro no supone un acuerdo comercial o financiero para la distribución de la misma.

“No es el propósito de la reunión, no es la manera en la que se negocian los insumos para la salud por parte del gobierno mexicano y por parte de la Secretaría de Salud, que es la entidad que sería responsable, en su momento, de la adquisición de las vacunas. Este no es el mecanismo”, comentó en la conferencia de prensa vespertina sobre los datos de la epidemia de Covid-19 en el país, celebrada en Palacio Nacional.

Detalló que la empresa mexicana farmacéutica planteó al secretario de Salud, Jorge Alconcer, en un oficio, su interés por conversar para tener un proceso armónico de intención para registrar la Sputnik-V en México y el objetivo fue conocer los elementos de evidencia que, hasta el momento, tengan en posesión los proponentes, la empresa o el gobierno ruso.

“Como hemos comentado también respecto a ésta o cualquier otra vacuna, estamos hablando de vacunas contra el covid-19, pero en sentido estricto sería extensible a cualquier producto farmacéutico. En todos los casos, en absolutamente todos los casos es indispensable y no se puede exentar que exista un proceso de análisis, de demostración de evidencia, de tres características fundamentales, que son calidad, seguridad y eficacia”, añadió.

En ese sentido, consideró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene la obligación de seguir los más altos estándares, transparencia y credibilidad en el proceso de evaluación de la evidencia científica que, en su momento, se presente.

“No tenemos prejuicio alguno respecto a esta vacuna o cualquier otra. La evidencia tendrá que hablar por sí misma, pero tendrá que ser irrefutable. Seguiremos el mismo proceso, pero tendremos estas mismas conversaciones… La tuvimos con otro laboratorio, Janssen, hace un par de semanas y lo tendremos con cualquier otro que se acerque presentar sus propuestas para buscar una armonización del esfuerzo”, afirmó.

Destacó que es de interés de la Secretaría de Salud que la investigación clínica y los ensayos clínicos sigan reglas de ética, estándares profesionales de investigación y, por supuesto, de transparencia en la generación de información de trazabilidad y estas reglas están establecidas en reglamentos, normas y otros instrumentos legales, lo cual es una facultad exclusiva de la Secretaría de Salud, el regularlos.

No encuentran evidencia del mexicano que se vacunó

Sobre la información difundida del primer mexicano que voluntariamente se aplicó la vacuna experimental elaborada por Janssen, en Madrid, España, López-Gatell comentó que se hizo un rastreo pero no encontraron evidencia de que esto fuera verídico, que en España esté en curso el ensayo clínico de la vacuna candidata de esta farmacéutica o que participara algún mexicano.

“Lo que podemos decir es que en México no ha iniciado el ensayo clínico del ensayo clínico de la vacuna de Janssen. Lo que sí podemos decir con la conversación que tuvimos con esta empresa, hace un par de semanas, es que se han pre identificado distintos grupos de investigación, todos ellos de alta competencia profesional que podrían estar interesados en conducir estos estudios”, señaló.

En ese sentido, López-Gatell comentó que, en su momento, la empresa Janssen tendrá que poner a disposición de Cofepris la solicitud de aprobación del ensayo clínico, y hasta no obtener la autorización no podrá iniciarlo.

“Es posible que esto ocurra en los próximos días, pero el propio Janssen, al menos respecto a México, tenía un retraso porque no se había publicado los resultados de los ensayos en fase 1 y 2 y, lo mismo, no se pueden quemar etapas, no se puede autorizar el inicio de un ensayo clínico fase 3 hasta que no se tengan los resultados o se haya analizado adecuadamente la evidencia de seguridad y eficacia en los productos en las fases 1 y 2.

“Si en algún momento se le diera una autorización sin que se haya publicado o se haya analizado o exista evidencia trazable o creíble de que se ha analizado esta evidencia se estaría incurriendo en una falta grave”, estableció.

Al ser cuestionado sobre si importa que sea mexicano aunque haya sido en España, el funcionario aclaró:

“Es intrascendente. La nacionalidad no tiene por qué ser una limitante. Personas de cualquier nacionalidad o múltiples nacionalidades podrían participar voluntariamente, es indispensable que sea voluntariamente, en cualquier ensayo clínico”, indicó López-Gatell.

De ese modo, recomendó a la población no tenga ningún prejuicio sin evidencia de que las vacunas puedan ser inseguras porque para eso son los ensayos clínicos y por eso empiezan en la fase donde hay muy pocas personas reclutadas para tener un procedimiento gradual de evaluación de la seguridad.

“No hay que tener una opinión preconcebida de que las vacunas pueden ser nocivas”, solicitó.