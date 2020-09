Normalistas de Ayotzinapa vandalizan la sede del Poder Judicial en Iguala

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Normalistas de Ayotzinapa vandalizaron la sede del Poder Judicial en la ciudad de Iguala para exigir justicia a seis años de la masacre y desaparición de los 43 estudiantes.

La protesta se registró este medio día luego que por la mañana medio millar de manifestantes arribaron a la ciudad de Iguala, a bordo de 25 autobuses y realizaron un mitin en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), llamada Ciudad Judicial.

Al respecto, el abogado de las víctimas Vidulfo Rosales Sierra recordó que la expresidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, y su jefe de sistemas en ese entonces, prácticamente desaparecieron los videos que registró el sistema de vigilancia del inmueble durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Esos videos son clave en la investigación del caso Ayotzinapa debido a que uno de los autobuses donde escapaban los normalistas de la ciudad de Iguala, tras la agresión de policías municipales, fue interceptado por agentes federales y locales a la altura del puente de El Chipote, ubicado a unos metros de la sede del Poder Judicial.

“Ahí fueron privados de su libertad un grupo de al menos 15 estudiantes y se los llevaron en patrullas de las policías municipales de Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco”, expresó Rosales.

Por ello, demandó que el nuevo presidente del TSJ, Alberto López Celis, sea llamado a comparecer ante el Congreso local para que informe qué ha hecho para recuperar las imágenes y sancionar a los responsables de ocultar esta evidencia clave en el caso Ayotzinapa.

Luego, el defensor justificó la acción violenta que vendría al señalar que estas omisiones y acciones de las autoridades del Poder Judicial pueden ser consideradas como delitos.

Enseguida, un grupo de normalistas arremetió con piedras y petardos contra el edificio gubernamental que previamente había sido desalojado.

Los inconformes incendiaron una camioneta de una empresa panificadora al interior del estacionamiento del inmueble, y también quemaron y destrozaron mobiliario de oficina en diversas áreas del edificio, sin que se registraran personas lesionadas.

La protesta violenta fue condenada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien pidió a los padres de las víctimas y los normalistas que se abstengan de dañar edificios públicos en esta semana de conmemoración del caso Ayotzinapa que a la fecha sigue impune, indicó a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Siempre he estado y estaré del lado de las familias y jóvenes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de #Ayotzinapa, he acompañado sus exigencias de justicia y de verdad. Hoy les hago un llamado a que la violencia no sea la vía para resolver los problemas en Guerrero. pic.twitter.com/j58miM1512

— HectorAstudillo (@HectorAstudillo) September 21, 2020