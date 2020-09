Putin ofrece vacunar gratis contra covid-19 a todo el personal de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció de forma gratuita su vacuna contra covid-19 a la Organización de las Naciones Unidas para que proteja a todos sus empleados.

El mandatario ruso envió un mensaje pregrabado en video a la Asamblea General de la ONU, en la que aseguró que su gobierno está listo para ofrecer al organismo multilateral toda la asistencia necesaria.

“El coronavirus no ha esquivado al personal de la ONU, su sede y sus estructuras regionales”, advirtió el político ruso y ofreció dosis de la vacuna llamada Sputnik V “para la vacunación voluntaria gratuita de los empleados de la organización y sus unidades”.

En su discurso dijo que Rusia está abierto a suministrar dosis a otras naciones de la Sputnik V, la cual presumió como “segura” y “efectiva”.

“Estamos dispuestos a compartir experiencias y seguir cooperando con todos los Estados y entidades internacionales, incluido el suministro de la vacuna rusa a otros países”, subrayó.

