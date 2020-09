AMLO pide investigar a funcionario del SAT que trabajó en HSBC implicado en lavado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante: Ramón García Gibson, quien fue alto ejecutivo del banco HSBC y ahora se integró a su gobierno, no puede trabajar en su administración si incurrió en actos ilícitos.

Frente a Raquel Buenrostro, la titular del Servicio de Administración Tributario (SAT) y jefa directa de García Gibson, el mandatario reaccionó así al cuestionamiento sobre la revelación de un reportaje elaborado por Quinto Elemento Lab, publicado en Proceso, como parte de la investigación FinCEN Files.

“Si es cierto lo que están diciendo, ese señor (Ramón García) ya no puede estar en el gobierno, pero hay que investigar, ofrecemos eso. Voy a pedir información, pero no queremos malos funcionarios, quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen con el gobierno”, dijo López Obrador.

La investigación periodística acredita la participación omisa del aludido García Gibson, quien estaría ligado al escándalo de lavado de dinero trasnacional que envuelve al banco HSBC México, donde era precisamente responsable de evitar ese tipo de ilícitos. El exfuncionario bancario ahora es funcionario del SAT, donde se desempeña como Administrador Central de Actividades Vulnerables en el SAT.

El caso, expuesto este miércoles durante la conferencia matutina presidencial, fue abordado por el presidente inclusive, equiparándolo con la decisión de despedir a todos los servidores públicos y mandos policiacos de carrera que tuvieron algún tipo de relación laboral con Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública calderonista, preso por sus vínculos con el hampa.

“Queremos gente honesta, que sólo les importe el negocio público, […] el que quiera hacer dinero que ponga su negocio, tiene toda la libertad, además es legítimo, pero el gobierno no es para hacer dinero, aquí es para vivir en la justa medianía”.

El mandatario, además, se justificó diciendo que el gobierno es muy grande y que no conoce a todos, que algunos le dan confianza y otros se introducen sin tener buenos antecedentes y estos se van conociendo en el trayecto del gobierno.

“Todavía hay personas que se portaron mal en las administraciones pasadas. Hay que seguir limpiando”, concluyó.