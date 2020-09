“Tope donde tope”, Fiscalía debe investigar todo sobre el espionaje: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció porque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México llegue “hasta las últimas consecuencias” en la investigación sobre el presunto espionaje que realizaba el gobierno de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, contra políticos, ciudadanos e incluso contra ella misma.

Se trata de un acto de corrupción “indignante”, pues se hizo “con recursos públicos” que hasta beneficiaron al llamado “cártel inmobiliario”, dijo, y demandó “que regresen lo que se robaron”.

Ayer, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI) publicó una investigación sobre la existencia de un edificio en el centro de la capital mexicana desde donde se espiaba a políticos, funcionarios y ciudadanos, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces delegada y luego candidata a la jefatura de gobierno. El reportaje fue retomado por algunos medios de comunicación, como El País.

Cuestionada al respecto, este miércoles Sheinbaum Pardo confirmó que la FGJ local tiene una investigación abierta y espera se actúe en consecuencia, “porque el problema aquí no solamente es la ilegalidad de estas actividades que se realizaban, sino que era con recursos públicos”.

El problema en este caso, abundó, es la corrupción. “Más allá inclusive del propio espionaje, es el uso de recursos públicos para ilegalidades y la investigación relacionada particularmente con lo que se llamaba el ‘cártel inmobiliario’, que utilizaba inclusive esta oficina para, con información del Registro Público de la Propiedad, desarrollar actividades de desarrollo inmobiliario. Y eso pues tiene que investigarlo la Fiscalía y tiene que llegar a las últimas consecuencias”.

Sheinbaum Pardo comentó que el espionaje era “un secreto a voces”, aunque admitió: “No tengo pruebas yo personalmente más que, ya ven que cuando uno abre el correo electrónico, a veces le llegan correos que dicen: ‘Una persona trató de entrar a tu correo desde otra IP’. Eso sí lo recibí durante mucho tiempo y yo no era la que entraba por otro lado. Entonces, ahí me di cuenta que alguien quería entrar al correo electrónico”.

Añadió: “Es indignante que se utilicen recursos públicos para montar una oficina para espiar y, para colmo, para revisar el Registro Público de la Propiedad, para saber qué propiedades están intestadas para hacer un desarrollo inmobiliario. Bueno, es indignante. Entonces, yo sí le pido la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias”.

Con voz exaltada y hasta con golpeteo en la mesa, pero sin mencionar nombres ni apellidos, la jefa de gobierno abundó: “el tema es que se esconden, o sea, si no los ha detenido la Fiscalía General es porque, como son culpables, no quieren presentarse ante la justicia, si fueran inocentes pues ya se hubieran presentado”.

Sheinbaum recordó que existen órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios públicos, y la Policía de Investigación realiza las medidas correspondientes para localizarlos y que se cumplan las órdenes de aprehensión. Incluso mencionó que algunos están fuera del país.

También comentó que permanecen en prisión al menos ocho exfuncionarios de la administración mancerista por actos de corrupción.

“Que regresen lo robado”

De paso, la mandataria local recordó que hace poco envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que la corrupción no tenga prescripción, y espera que los diputados pronto la aprueben.

“Si alguien se robó dinero público, pues ¿cómo que después de tres años ya no se le persigue?, o sea, la prescripción inicia en el momento que se abre la carpeta de investigación y se cuentan los tres años, cuatro años, no sé cómo está, pero no puede haber prescripción, ¿cómo?”, lanzó exaltada.

Cuando la prensa le preguntó si la investigación de la FGJ incluye al ahora senador Miguel Ángel Mancera, respondió: “Que tope donde tope, que la Fiscalía investigue a todo el que tenga que investigar… Tiene que investigarse a todo el que tengan que investigarse y que llegue a las últimas consecuencias”.

Cerró: “Y la otra, que regresen lo que se robaron, si se robaron. O sea, porque el tema de la corrupción no solamente es un tema que desde mi punto de vista es que estén presos, sino que haya reparación integral del daño”.