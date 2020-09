AMLO anuncia renovación de estrategia contra covid-19: habrá visitas domiciliarias

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Aunque asegura que la incidencia del covid-19 va a la baja y que la etapa crítica ya pasó, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno renovará la estrategia “para imprimirle nueva fuerza” al combate a la pandemia.

Durante su conferencia de prensa de este martes desde Palacio Nacional, señaló que la nueva estrategia consistirá en intensificar las visitas domiciliarias para convencer a las personas contagiadas a acudir a los hospitales.

El presidente López Obrador hizo un llamado a la población para no confiarse y considerar este como un nuevo paso de la estrategia, a la cual consideró de “más atención en lo domiciliario”, porque existe resistencia para acudir a los hospitales por temor a contagiarse de covid-19.

“[…] (hay que) ir al hospital y convencer a quienes están afectados que vayan al hospital, porque hay cierta resistencia en gente mayor que dice: ‘No’, incluso dicen: ‘No estoy mal, no me siento mal y si voy al hospital a lo mejor ahí me voy a contagiar’, hay esa idea.

“Pues no, porque los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, ha actuado de manera muy responsable y no hay brotes de contagio en los hospitales, eso también, hay que ir con confianza de que no se van a contagiar, de eso hemos estado hablando”, declaró.