Acusan a vocero del gobierno de Oaxaca de campaña contra delegada de Profeco

OAXACA (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, acusó al vocero del gobierno estatal, Francisco Vallejo Gil, de misógino y de utilizar los recursos públicos para atacar a la delegada de Profeco, Lourdes Santiago, por presuntamente participar en una marcha feminista.

Sin detallar en qué soporta su acusación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Oaxaca manifestó que es lamentable que Vallejo Gil utilice los recursos que son del pueblo para denostar a la funcionaria del gobierno federal, Lourdes Santiago.

Solicito al vocero del @GobOax, Francisco Vallejo Gil (@fvallejogil) detener los ataques mediáticos contra la delegada de @Profeco, Lourdes Santiago (@mayelule2).

La violencia contra las mujeres es inadmisible, más aún cuando se utilizan mentiras para denostarlas. — Horacio Sosa (@HoracioSosaOax) September 30, 2020

“Esto no lo debemos permitir, son recursos del pueblo de Oaxaca y exigimos al señor se retracte de hacer (una campaña mediática para denostar a Lourdes Santiago) y de utilizar los recursos públicos.

Recalcó que estos hechos “están condenados por el Congreso del estado en la sesión de este miércoles. Condenamos el Grupo Parlamentario de Morena esta actitud misógina que asume este funcionario del gobierno del estado en contra de la delegada de Profeco”, puntualizó.

Cabe mencionar que después de la marcha que realizó el colectivo feminista Marea Verde para exigir que “nuestro derecho a decidir sea respetado”, en el marco de que se cumplió un año de la despenalización del aborto en Oaxaca y donde se reportaron actos vandálicos, trascendió que una de las participantes se trataba de la funcionaria federal de Profeco.

En diversos medios y redes sociales se cuestionó la participación de la servidora pública pese a salir positiva en la prueba de covid-19.

Lourdes Santiago tuvo que salir al paso para desmentir en su cuenta de Twitter “@mayelule2 Ante señalamiento de que participé en marcha Oaxaca el 28S, informo que es totalmente falso. Me asumo feminista y fui activista en distintos movimientos sociales, sin embargo, a partir de mi nombramiento como titular de Profeco en el estado me he mantenido atenta a mi trabajo”.

Gracias por el espacio https://t.co/4PRrUrJqy7 — Lourdes Santiago (@mayelule2) September 30, 2020

En otro tuit afirma: “Me concentro en mi función pública y soy muy respetuosa de la sociedad civil. Tengo claro mi compromiso como servidora de la 4T y en eso me enfoco. Por otro lado, por cuestiones médicas he permanecido en confinamiento domiciliario, el cual concluye este 29 de sep.”

En el hilo de tuits agregó. “He aclarado lo que tenia y me siguen señalando falsamente. Me sorprende la bajeza de la violencia política de la que soy objeto y me pregunto ¿quién está detrás?.

Hoy, legisladores de Morena salieron en su defensa y acusaron directamente al vocero del gobernador Alejandro Murat de estás detrás de estos ataque misóginos.

Y el diputado Horacio Sosa envió el tuit: “Solicito al vocero del @GobOax, Francisco Vallejo Gil (@fvallejogil) detener los ataques mediáticos contra la delegada de @Profeco, Lourdes Santiago (@mayelule2). La violencia contra las mujeres es inadmisible, mas aún cuando se utilizan mentiras para denostarlas”.